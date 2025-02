Gérard Depardieu é investigado por fraude fiscal na França Ator francês já enfrenta acusações de agressão sexual e pode ter sonegado impostos desde 2013 Internacional|Do R7 25/02/2025 - 09h23 (Atualizado em 25/02/2025 - 09h23 ) twitter

Gérard Depardieu é acusado de assediar 13 mulheres durante set de filmagem Reprodução/Instagram

O ator Gérard Depardieu, de 76 anos, está sendo investigado por suspeita de fraude fiscal agravada na França. Segundo fontes próximas ao caso ouvidas pela agência AFP, o artista teria declarado falsamente residência na Bélgica desde 2013 para evitar impostos no país.

A investigação, aberta este mês pela promotoria de crimes financeiros, já incluiu buscas em residências na França e na Bélgica, além de depoimentos colhidos pela polícia. Depardieu, no entanto, ainda não foi interrogado pelas autoridades. De acordo com a fonte, o inquérito foi motivado por diversas denúncias anônimas.

Além das suspeitas de fraude fiscal, o ator também é alvo de acusações de agressão sexual e estupro, tornando-se o nome mais proeminente do cinema francês envolvido em casos semelhantes ao movimento #MeToo. Em outubro, um tribunal de Paris adiou seu julgamento para março de 2024 após sua defesa alegar problemas de saúde. Depardieu nega todas as acusações.

As autoridades francesas tentam determinar se Depardieu de fato residia na Bélgica e qual o montante de impostos que deixou de pagar à França desde 2013. Em 2012, ele anunciou publicamente que deixaria o país em protesto contra um imposto sobre grandes fortunas implementado pelo então presidente François Hollande.

O ator mudou-se para a pequena cidade de Néchin, na Bélgica, um destino comum entre milionários franceses que buscam aliviar a carga tributária. A decisão gerou forte reação no país, incluindo críticas do então primeiro-ministro Jean-Marc Ayrault, que classificou o ato como “patético”.

Diante das críticas, Depardieu ameaçou abrir mão da cidadania francesa e, meses depois, recebeu passaporte russo das mãos do presidente Vladimir Putin, em um processo acelerado. O ator chegou a elogiar o líder russo e, pouco antes da invasão da Ucrânia, publicou uma foto em sua conta no Instagram abraçando Putin. No entanto, após o início da guerra, mudou de postura e passou a condenar o conflito.

Processo por agressão sexual e defesa de Macron

Além disso, Depardieu segue sendo investigado pela Justiça francesa por supostos crimes sexuais. O tribunal de Paris ainda avalia se levará adiante um segundo julgamento, relacionado a acusações da atriz Charlotte Arnould, que denunciou o ator por estupro em 2018.

Em meio às polêmicas, o presidente francês Emmanuel Macron causou controvérsia ao afirmar, em 2023, que Depardieu era alvo de uma “caçada humana”. A declaração foi criticada por grupos feministas e figuras públicas que apontaram o comentário como uma defesa do ator.

O caso segue em investigação, e as autoridades francesas tentam esclarecer tanto as suspeitas de fraude fiscal quanto os desdobramentos das denúncias de assédio e agressão sexual contra um dos maiores nomes do cinema francês.