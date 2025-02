Com nove bilionários, gabinete de Trump vale mais do que o PIB de 154 países Fortunas dos indicados somadas chegam a US$ 460 bilhões, o equivalente a mais de R$ 2,76 trilhões Internacional|Do R7 23/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/01/2025 - 02h00 ) twitter

Gabinete do republicano é o mais valioso da história norte-americana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, selecionou até o momento nove bilionários para compor a administração do governo. O gabinete do republicano é o mais valioso da história norte-americana, com a soma das fortunas dos indicados alcançando US$ 460 bilhões, o equivalente a mais de R$ 2,76 trilhões.

Caso os indicados pelo republicano sejam aprovados na sabatina do Senado, onde Trump tem maioria, o gabinete valerá cerca de quatro mil vezes mais que o do ex-presidente Joe Biden. No governo anterior, as fortunas combinadas dos membros somavam cerca de US$ 118 milhões (cerca de R$ 700 milhões), sem nenhum bilionário entre os escolhidos pelo democrata.

A riqueza dos indicados é maior que a produção anual de 154 nações, entre elas Dinamarca, Chile, Portugal, Peru, Grécia, África do Sul, Colômbia, Iraque e Venezuela.

Conheça os bilionários do gabinete de Donald Trump:

‌



Elon Musk

Elon Musk, o homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 449 bilhões, é o novo homem forte do governo de Donald Trump, que teve início nesta segunda-feira (20).

Nascido em Pretória, na África do Sul, Elon Reeve Musk tem 52 anos e é filho de uma modelo canadense e de um engenheiro eletromecânico sul-africano que teve negócios conectados a uma mina de esmeraldas na Zâmbia, outro país africano. Além do X, da Tesla e da SpaceX, Musk também fundou a The Boring Company, focada em infraestrutura e mobilidade, foi cofundador da OpenAI, que realiza pesquisas envolvendo a inteligência artificial (IA), e criou a Neuralink, que produz chips cerebrais. Em 2022, Musk comprou a rede social Twitter por US$ 44 bilhões.

‌



Na administração de Trump, Musk trabalhará no Departamento de Eficiência do Governo, onde será responsável por cortar gastos federais tidos como “desnecessários” .

Stephen Feinberg

Feinberg é um empresário focado em fundos que investem em empresas privadas, não listadas na bolsa de valores. O investidor é cofundador e presidente da Cerberus Capital Management .

‌



Em julho de 2024, seu patrimônio líquido era de US$ 4,8 bilhões. Em 2017, a Cerberus era dona da DynCorp, uma grande contratada de segurança nacional do governo dos EUA, cobrando bilhões por treinamento militar no exterior.

Em 11 de maio de 2018, Donald Trump, à frente do primeiro mandato como presidente dos EUA, nomeou Feinberg para chefiar o Conselho Consultivo de Inteligência do Presidente . Em 23 de dezembro de 2024, Trump anunciou Feinberg como vice-secretário de Defesa dos Estados Unidos.

Warren Stephens

Indicado por Trump para ser embaixador no Reino Unido, Warren Stephens é um banqueiro de investimentos bilionário do Arkansas, com fortuna estimada em US$ 3,4 bilhões.

O Stephens Inc., seu banco de investimentos, foi fundado por seu tio Witt em 1933.

Durante a eleição presidencial de 2020, Stephens doou mais de US$ 3 milhões para diretórios que apoiavam Donald Trump. Nas primárias presidenciais republicanas de 2024, Stephens financiou as campanhas de Asa Hutchinson e Nikki Haley e, mais tarde, contribuiu para a campanha de Donald Trump.

Linda McMahon

A próxima secretária de Educação dos EUA será Linda McMahon, a ex-CEO da WWE, uma empresa de entretenimento e luta livre, que ela cofundou com o marido, Vince McMahon.

Como chefe da WWE, Linda McMahon liderou a transformação da WWE como uma pequena empresa de entretenimento em um império de mídia de capital aberto. Ela deixou o cargo de CEO em 2009. A indicada por Trump tem uma fortuna estimada em US$ 3 bilhões.

Linda concorreu duas vezes sem sucesso para o Senado dos EUA em Connecticut, perdendo em 2010 e 2012. Ela autofinanciou essas campanhas, gastando US$ 50,1 milhões em 2010 e US$ 48,7 milhões em 2012, de acordo com a Open Secrets, uma organização sem fins lucrativos que rastreia o financiamento de campanhas.

McMahon atuou anteriormente como gestora da Administração de Pequenos Negócios durante o primeiro mandato de Trump. Ela foi nomeada em 2017 e renunciou em 2019 para se tornar presidente do America First Action, um comitê de ação política pró-Trump.

Steven Witkoff

Steven Charles Witkoff é um investidor e desenvolvedor imobiliário americano, que irá atuar como Enviado Especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio na gestão de Trump.

Witkoff é fundador e presidente do Witkoff Group. O investidor, que tem fortuna avaliada em um bilhão de dólares, começou a carreira como advogado imobiliário, antes de fazer a transição para investimento e desenvolvimento imobiliário.

Durante as negociações para o cessar-fogo entre Hamas e Israel, Witkoff foi enviado pelo presidente republicano para acompanhar as negociações. Ainda não está claro qual foi o peso de Witkoff nas negociações, que já aconteciam sob o comando de Brett McGurk, assessor de Biden para o Oriente Médio.

Scott Bessent

Investidor e criador do fundo Key Square Management, é conhecido como bilionário, mas não há estimativa de sua fortuna. No governo Trump, será secretário do Tesouro.

Gestor de fundos de 62 anos que fez carreira com o megainvestidor George Soros, Bessent será a primeira pessoa abertamente homossexual a assumir a pasta equivalente ao Ministério da Fazenda no Brasil.

No início dos anos 1990, já como sócio do Soros Fund Management, o futuro secretário do Tesouro ganhou notoriedade no mercado ao apostar contra a libra esterlina, obtendo um retorno de US$ 1 bilhão para a empresa.

Kelly Loeffler

Ex-senadora republicana, Loeffler vai liderar a Small Business Administration. Ela é casada com Jeffrey Sprecher, dono da multinacional financeira Intercontinental Exchange. Com seu marido, possui fortuna estimada de US$ 1,1 bilhão.

Loeffler foi diretora executiva da Bakkt, uma subsidiária da provedora de serviços financeiros do marido. A republicana é ex-coproprietária do time de basquete feminino Atlanta Dream, que disputava a Women’s National Basketball Association (WNBA).

Howard Lutnick

Chefe do banco de investimentos Cantor Fitzgerald, Lutnick tem fortuna de US$ 1,5 bilhão. Atua como co-coordenador da equipe de transição de governo e será responsável pela secretaria do Comércio.

Lutnick foi um arrecadador de fundos para as campanhas presidenciais de Donald Trump em 2020 e 2024, bem como um defensor vocal da proposta de Trump de implementar tarifas amplas, sobretudo contra a China.

Jared Isaacman

CEO e fundador da empresa Shift4Payments, de pagamento com cartões de crédito, Jared Isaacman tem fortuna avaliada em US$ 1,7 bilhão. Isaacman é amigo pessoal de Musk e já voou pela órbita da Terra com os veículos desenvolvidos pelo bilionário. Agora, vai estar à frente da Nasa.