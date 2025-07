Neandertais criaram ‘canivete suíço’ com ossos de leão há 130 mil anos, diz estudo Ferramentas multifuncionais feitas a partir de ossos de leão-das-cavernas revelam engenhosidade de neandertais Internacional|Do R7 15/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As quatro ferramentas criadas por neandertais a partir de ossos de leões-das-cavernas Divulgação/Grégory Abrams

Neandertais que viveram há cerca de 130 mil anos na Bélgica usavam ossos de leões-das-cavernas, um de seus maiores predadores, para criar ferramentas multifuncionais, comparadas por cientistas a um “canivete suíço” pré-histórico.

A descoberta foi detalhada em um estudo publicado no último dia 5 na revista Scientific Reports. A pesquisa, liderada por Grégory Abrams, da Universidade de Ghent, na Bélgica, analisou quatro artefatos ósseos encontrados no sítio arqueológico da Caverna Scladina, que fica no país.

Usando uma técnica chamada análise proteômica, os cientistas descobriram que todos os objetos foram esculpidos a partir da mesma tíbia de um leão-das-cavernas. Dois dos fragmentos se encaixam perfeitamente, mostrando que o osso foi intencionalmente dividido e remodelado para diferentes funções.

Os pesquisadores identificaram marcas no osso, como polimento por uso repetido e lascas retiradas com precisão, que indicam uma sequência planejada de utilização.

‌



Inicialmente, uma das extremidades do osso foi afiada para funcionar como um cinzel, provavelmente usado para trabalhar materiais duros, como madeira ou pedra. Com o tempo, após desgaste, a mesma peça foi transformada em um retocador, ferramenta usada para afinar as bordas de instrumentos de pedra.

“Essa é a evidência mais antiga de ferramentas feitas a partir de restos de leões-das-cavernas”, afirmou a equipe de Abrams. A descoberta revela que os neandertais não apenas sobreviviam, mas demonstravam uma impressionante capacidade de adaptação e conhecimento das propriedades dos materiais disponíveis.

‌



Relação complexa com grandes predadores

Além da sofisticação técnica, o uso de ossos de leão-das-cavernas levanta questões sobre a relação dos neandertais com esses animais. Não está claro se o leão foi caçado pelos neandertais ou se seus ossos foram coletados após a morte natural do animal.

No entanto, o fato de usarem restos de um predador tão poderoso sugere uma convivência complexa, possivelmente com um toque de reverência ou simbolismo.

‌



A Caverna Scladina, com suas 120 camadas sedimentares que preservam cerca de 400 mil anos de história, revelou não apenas essas ferramentas, mas também uma verdadeira “oficina” de produção de instrumentos de sílex.

Os ossos de leão eram usados principalmente para retocar ferramentas destinadas à caça de camurças, o alimento preferido dos neandertais na região, segundo os pesquisadores. “Mais do que simples sobreviventes, os neandertais eram engenheiros de sua época”, destacam os autores.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp