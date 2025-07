Fardas, canhões e cavalaria: reencenação da batalha de Waterloo reúne 2.500 pessoas na Bélgica

Mais de 2.500 pessoas se reuniram na Bélgica para encenar a batalha de Waterloo , conflito que marcou o fim da era do imperador francês Napoleão Bonaparte , em 1815. O evento contou com fardas, canhões e cavalarias para criar uma atmosfera imersiva no período histórico. Para os organizadores, a viagem no tempo é uma forma de manter viva a memória do momento que mudou o rumo da Europa.