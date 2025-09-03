Novo míssil da China pode carregar ogivas nucleares e atingir qualquer país do mundo Míssil balístico intercontinental DF-5C, que tem alcance de 20 mil km e capacidade para múltiplas ogivas, foi exibido nesta quarta (3) Internacional|Do R7 03/09/2025 - 15h54 (Atualizado em 03/09/2025 - 15h54 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A China apresentou o mísseis DF-5C no desfile militar em Pequim, que comemora os 80 anos da rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial.

O DF-5C possui alcance global de 20 mil km e pode carregar múltiplas ogivas nucleares ou convencionais.

Características incluem estrutura modular, alta velocidade de voo e capacidade MIRV, permitindo atingir diferentes alvos simultaneamente.

A China defende que sua estratégia nuclear é defensiva, com uma política de não uso inicial de armas nucleares. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

China exibiu míssil balístico intercontinental DF-5C durante desfile militar nesta quarta-feira (3) Divulgação/Xinhua

A China apresentou o novo míssil balístico intercontinental DF-5C durante o desfile militar em comemoração aos 80 anos da rendição formal do Japão na Segunda Guerra Mundial, realizado nesta quarta-feira (3).

O armamento, exibido na Praça Tiananmen, em Pequim, tem alcance estimado em 20 mil quilômetros, é capaz de atingir qualquer ponto do planeta e pode carregar múltiplas ogivas nucleares ou convencionais, segundo especialistas.

Como é o míssil

O DF-5C, que utiliza combustível líquido – um propelente que permite maior potência –, incorpora tecnologias das séries anteriores de mísseis chineses, como o DF-5 e o DF-41, mas com inovações significativas.

De acordo com o jornal estatal chinês Global Times, o DF-5C possui seis características principais:

‌



Estrutura modular: o míssil é transportado em três seções separadas por veículos diferentes, o que facilita o transporte e montagem. Essa divisão reduz o tempo de preparação para lançamento, permitindo que o míssil esteja pronto para uso mais rapidamente do que os modelos anteriores da série DF-5.

Alcance global: com um alcance superior a 20 mil km, o DF-5C pode atingir qualquer lugar do mundo. Isso significa que, partindo da China, ele poderia alcançar alvos em qualquer continente.

‌



Variedade de métodos de lançamento: o míssil pode ser disparado de diferentes plataformas, como silos subterrâneos, que permitem lançamentos discretos. Essa flexibilidade aumenta a versatilidade do armamento em cenários de defesa.

Alta velocidade de voo: o DF-5C atinge velocidades estimadas em dezenas de Mach (cada Mach equivale à velocidade do som, cerca de 1.235 km/h). Essa velocidade extrema reduz o tempo que sistemas de defesa antimísseis têm para interceptá-lo, tornando-o mais difícil de ser neutralizado.

‌



Capacidade MIRV: o míssil pode carregar múltiplos veículos de reentrada independentes (MIRVs), que são ogivas que se separam do míssil durante o voo e atingem alvos diferentes. Cada ogiva pode ser nuclear, convencional ou até mesmo um chamariz (uma ogiva falsa que engana sistemas de defesa).

Precisão guiada: o DF-5C usa sistemas avançados de orientação, como o sistema de orientação inercial (que usa sensores internos para calcular a trajetória sem depender de sinais externos) e o sistema de orientação starlight (que se orienta pelas estrelas). A precisão, mesmo a 20 mil km, é comparável à de mísseis de curto e médio alcance.

🇨🇳☢️ China showcased its DF-5C intercontinental ballistic missile (ICBM) at the Beijing parade. With a global strike radius, the DF-5C is capable of carrying multiple nuclear warheads and reaching any point on Earth. pic.twitter.com/h2T3K0B453 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 3, 2025

Nova geração de armas

A China utilizou o desfile para exibir a tríade nuclear completa do país, com armas lançadas por terra, mar e ar. O comentarista militar Song Zhongping disse em entrevista à agência de notícias France-Presse (AFP) que esses armamentos representam “uma nova geração de armas nucleares” do arsenal chinês.

Hoje, o país possui cerca de 600 ogivas nucleares, segundo o SIPRI (Instituto Internacional de Pesquisas para a Paz de Estocolmo). Apesar de estar atrás de Estados Unidos e Rússia, que possuem mais de 5.000 ogivas cada, o país pode expandir o arsenal para 1.500 ogivas até 2035, de acordo com institutos especializados.

“Essa exibição mostra que os meios militares da China para lidar com ameaças externas estão em constante desenvolvimento”, disse Yang Chengjun, especialista em tecnologia de mísseis, ao Global Times.

O governo chinês disse que a estratégia nuclear do país é estritamente defensiva, com uma política de não uso inicial de armas nucleares (ou seja, a China só usaria essas armas em resposta a um ataque) e um compromisso com o desarmamento nuclear global.

