Número de brasileiros barrados em Portugal cresce 700% Mudanças na imigração e demora na concessão de vistos dificultam entrada no país Internacional|Do R7 02/04/2025 - 14h57 (Atualizado em 02/04/2025 - 14h57 )

Número de brasileiros impedidos de entrar em Portugal em 2024 cresceu 721% em relação ao ano anterior Divulgação/Aeroporto de LIsboa

O número de brasileiros impedidos de entrar em Portugal chegou a 1.470 em 2024, um crescimento de 721% em relação aos 179 barrados no ano anterior, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna, divulgado pelo governo português na terça-feira (1º).

Os brasileiros representam 85% de todas as 1.700 pessoas que foram impedidas de entrar no país europeu em 2024. No ano anterior, os cidadãos do Brasil representaram 47% de todas as 373 recusas de Portugal.

No ranking de entradas negadas no país, o Brasil é seguido pela Angola, que teve 274 recusas, e pelo Reino Unido, com 108. Cidadãos dos Estados Unidos e da Venezuela também figuram entre os dez países com mais barreiras na imigração portuguesa.

De acordo com o governo de Portugal, os principais motivos para as negativas giram em torno de ausência de justificativa válida para permanência, vistos inadequados ou vencidos e falhas na documentação.

Mudanças nas regras de imigração

A alta no número de barrados coincide com mudanças na política migratória de Portugal. Em junho de 2024, o governo do país encerrou a possibilidade de regularização de imigrantes via “manifestação de interesse”, mecanismo que permitia a obtenção de autorização de residência após um ano de contribuição para a previdência social. Agora, só podem solicitar o documento aqueles que já chegam a Portugal com um contrato de trabalho formalizado.

Apesar da revogação desse processo, Portugal aprovou uma autorização de residência para cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) que desembarcam no país como turistas. No entanto, a medida ainda não tem previsão para entrar em vigor.

A burocracia para obtenção de vistos nos consulados brasileiros também se tornou um desafio para os interessados em emigrar. O tempo de espera para a concessão pode chegar a oito meses, impactando principalmente aqueles que planejam se mudar para estudar ou trabalhar.

Novo programa de vistos acelerados

Diante da pressão de empresas que enfrentam escassez de mão de obra, o governo português anunciou na terça-feira um novo programa de “via rápida” para a emissão de vistos de trabalho em até 20 dias.

Para se qualificar, os candidatos devem apresentar um contrato de trabalho válido, seguro de viagem e saúde, um plano de formação profissional e um plano de alojamento adequado.

O primeiro-ministro Luís Montenegro disse que o governo está empenhado em reduzir o acúmulo de processos pendentes. Em junho, aproximadamente 400 mil pedidos de legalização aguardavam análise. Com a implementação do novo protocolo, a expectativa é de que o tempo de resposta para a emissão dos vistos seja reduzido significativamente.

