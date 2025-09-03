O que é o Elevador da Glória, bondinho que sofreu trágico acidente em Lisboa; conheça
Oficialmente chamado de Ascensor da Glória, bondinho é símbolo da capital portuguesa e atrai milhares de turistas
O descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, deixou ao menos 15 mortos e 18 feridos nesta quarta-feira (3). O acidente ocorreu às 18h05, horário local, perto da Avenida da Liberdade, uma das principais da capital portuguesa.
O bondinho, oficialmente chamado de Ascensor da Glória, é um dos símbolos de Lisboa e liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto. O trajeto de 275 metros, feito em cerca de três minutos, leva turistas e moradores da parte baixa da cidade até o Miradouro de São Pedro de Alcântara, ponto que oferece vista para o Castelo de São Jorge.
Inaugurado em 1885, o Elevador da Glória é operado pela empresa Carris. Atualmente há duas unidades em funcionamento, cada uma com capacidade para 22 pessoas sentadas e 20 em pé. No verão europeu, o bondinho costuma receber grande número de visitantes estrangeiros.
Após o acidente, a Carris informou em comunicado que cumpre programas de manutenção diária, semanal e mensal e que abriu um inquérito em conjunto com as autoridades para apurar as causas do descarrilamento. O presidente da empresa, Pedro Bogas, declarou que “temos protocolos rigorosos, excelentes profissionais há muitos anos, e precisamos entender o que aconteceu”.
O jornal português Público noticiou que a principal hipótese para o descarrilamento é o rompimento de um cabo de segurança. Em 2018, o mesmo elevador já havia descarrilado, mas sem deixar vítimas.
O governo português afirmou que a prioridade imediata é o socorro às vítimas e que as investigações serão conduzidas “no devido tempo”. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse esperar esclarecimentos rápidos sobre as causas do acidente. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, publicou mensagem nas redes sociais afirmando que recebeu a notícia “com tristeza” e enviou condolências às famílias das vítimas.
Além do Elevador da Glória, Lisboa possui outros funiculares históricos, como o Ascensor do Lavra e o Ascensor da Bica, também administrados pela Carris. A empresa é responsável ainda pelo Elevador de Santa Justa, outro ponto turístico da cidade.
