O que é o Elevador da Glória, bondinho que sofreu trágico acidente em Lisboa; conheça

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Descarrilamento do Elevador da Glória em Lisboa deixa 15 mortos e 18 feridos.

O acidente ocorreu às 18h05 próximo à Avenida da Liberdade.

Investigação será feita em conjunto com autoridades para apurar causas, possivelmente relacionadas ao rompimento de um cabo de segurança.

O governo português prioriza o socorro às vítimas e a presidente da Comissão Europeia expressou condolências. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Elevador da Glória em Lisboa descarrilou nesta quarta-feira (3) provocando mortes Reprodução/X

O descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, deixou ao menos 15 mortos e 18 feridos nesta quarta-feira (3). O acidente ocorreu às 18h05, horário local, perto da Avenida da Liberdade, uma das principais da capital portuguesa.

O bondinho, oficialmente chamado de Ascensor da Glória, é um dos símbolos de Lisboa e liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto. O trajeto de 275 metros, feito em cerca de três minutos, leva turistas e moradores da parte baixa da cidade até o Miradouro de São Pedro de Alcântara, ponto que oferece vista para o Castelo de São Jorge.

Terribles imágenes del "Elevador de Glória" de Lisboa, un popular funicular en el centro de la capital de Portugal, que ha descarrilado hoy. Se está hablando ya de 15 personas muertas a causa de este accidente. Mis oraciones por los fallecidos.pic.twitter.com/yoAucINGU7 — Elentir (@elentirvigo) September 3, 2025

Inaugurado em 1885, o Elevador da Glória é operado pela empresa Carris. Atualmente há duas unidades em funcionamento, cada uma com capacidade para 22 pessoas sentadas e 20 em pé. No verão europeu, o bondinho costuma receber grande número de visitantes estrangeiros.

Após o acidente, a Carris informou em comunicado que cumpre programas de manutenção diária, semanal e mensal e que abriu um inquérito em conjunto com as autoridades para apurar as causas do descarrilamento. O presidente da empresa, Pedro Bogas, declarou que “temos protocolos rigorosos, excelentes profissionais há muitos anos, e precisamos entender o que aconteceu”.

O jornal português Público noticiou que a principal hipótese para o descarrilamento é o rompimento de um cabo de segurança. Em 2018, o mesmo elevador já havia descarrilado, mas sem deixar vítimas.

O governo português afirmou que a prioridade imediata é o socorro às vítimas e que as investigações serão conduzidas “no devido tempo”. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse esperar esclarecimentos rápidos sobre as causas do acidente. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, publicou mensagem nas redes sociais afirmando que recebeu a notícia “com tristeza” e enviou condolências às famílias das vítimas.

Além do Elevador da Glória, Lisboa possui outros funiculares históricos, como o Ascensor do Lavra e o Ascensor da Bica, também administrados pela Carris. A empresa é responsável ainda pelo Elevador de Santa Justa, outro ponto turístico da cidade.

