Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

O que é o Elevador da Glória, bondinho que sofreu trágico acidente em Lisboa; conheça

Oficialmente chamado de Ascensor da Glória, bondinho é símbolo da capital portuguesa e atrai milhares de turistas

Internacional|Do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Descarrilamento do Elevador da Glória em Lisboa deixa 15 mortos e 18 feridos.
  • O acidente ocorreu às 18h05 próximo à Avenida da Liberdade.
  • Investigação será feita em conjunto com autoridades para apurar causas, possivelmente relacionadas ao rompimento de um cabo de segurança.
  • O governo português prioriza o socorro às vítimas e a presidente da Comissão Europeia expressou condolências.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Elevador da Glória em Lisboa descarrilou nesta quarta-feira (3) provocando mortes Reprodução/X

O descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, deixou ao menos 15 mortos e 18 feridos nesta quarta-feira (3). O acidente ocorreu às 18h05, horário local, perto da Avenida da Liberdade, uma das principais da capital portuguesa.

O bondinho, oficialmente chamado de Ascensor da Glória, é um dos símbolos de Lisboa e liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto. O trajeto de 275 metros, feito em cerca de três minutos, leva turistas e moradores da parte baixa da cidade até o Miradouro de São Pedro de Alcântara, ponto que oferece vista para o Castelo de São Jorge.

Inaugurado em 1885, o Elevador da Glória é operado pela empresa Carris. Atualmente há duas unidades em funcionamento, cada uma com capacidade para 22 pessoas sentadas e 20 em pé. No verão europeu, o bondinho costuma receber grande número de visitantes estrangeiros.

Após o acidente, a Carris informou em comunicado que cumpre programas de manutenção diária, semanal e mensal e que abriu um inquérito em conjunto com as autoridades para apurar as causas do descarrilamento. O presidente da empresa, Pedro Bogas, declarou que “temos protocolos rigorosos, excelentes profissionais há muitos anos, e precisamos entender o que aconteceu”.


O jornal português Público noticiou que a principal hipótese para o descarrilamento é o rompimento de um cabo de segurança. Em 2018, o mesmo elevador já havia descarrilado, mas sem deixar vítimas.

Leia mais:

O governo português afirmou que a prioridade imediata é o socorro às vítimas e que as investigações serão conduzidas “no devido tempo”. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse esperar esclarecimentos rápidos sobre as causas do acidente. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, publicou mensagem nas redes sociais afirmando que recebeu a notícia “com tristeza” e enviou condolências às famílias das vítimas.


Além do Elevador da Glória, Lisboa possui outros funiculares históricos, como o Ascensor do Lavra e o Ascensor da Bica, também administrados pela Carris. A empresa é responsável ainda pelo Elevador de Santa Justa, outro ponto turístico da cidade.

Perguntas e Respostas

 

O que aconteceu com o Elevador da Glória em Lisboa?

 

O Elevador da Glória descarrilou em Lisboa, resultando em pelo menos 15 mortos e 18 feridos. O acidente ocorreu na quarta-feira, dia 3, às 18h05, perto da Avenida da Liberdade.

 

Qual é a importância do Elevador da Glória?

 

O Elevador da Glória, também conhecido como Ascensor da Glória, é um dos símbolos de Lisboa, ligando a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto. O trajeto de 275 metros é feito em cerca de três minutos e oferece uma vista panorâmica do Miradouro de São Pedro de Alcântara.

 

Quando foi inaugurado o Elevador da Glória e quem o opera?

 

O Elevador da Glória foi inaugurado em 1885 e é operado pela empresa Carris. Atualmente, há duas unidades em funcionamento, cada uma com capacidade para 22 pessoas sentadas e 20 em pé.

 

O que a empresa Carris disse após o acidente?

 

A Carris informou que realiza programas de manutenção diária, semanal e mensal, e que abriu um inquérito em conjunto com as autoridades para investigar as causas do descarrilamento. O presidente da empresa, Pedro Bogas, afirmou que possuem protocolos rigorosos e que precisam entender o que ocorreu.

 

Qual é a principal hipótese para o descarrilamento?

 

A principal hipótese para o descarrilamento é o rompimento de um cabo de segurança. Vale ressaltar que em 2018, o mesmo elevador já havia descarrilado, mas sem deixar vítimas.

 

O que o governo português e outras autoridades disseram sobre o acidente?

 

O governo português declarou que a prioridade imediata é o socorro às vítimas e que as investigações serão conduzidas no devido tempo. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa espera esclarecimentos rápidos sobre as causas do acidente. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, expressou sua tristeza e enviou condolências às famílias das vítimas.

 

Quais outros funiculares históricos existem em Lisboa?

 

Além do Elevador da Glória, Lisboa possui outros funiculares históricos, como o Ascensor do Lavra e o Ascensor da Bica, que também são administrados pela Carris. A empresa é responsável pelo Elevador de Santa Justa, outro ponto turístico da cidade.

 

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.