O que é o ‘grave incidente nuclear’ que atingiu base naval com submarinos britânicos Ministério da Defesa do Reino Unido classificou o incidente na ‘Categoria A’, o mais grave na escala de segurança nuclear Internacional|Do R7 15/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um incidente de 'Categoria A' foi registrado na base naval HMNB Clyde, na Escócia, onde estão submarinos nucleares britânicos.

O governo britânico afirma que não houve risco ao público nem impacto ambiental, mas não forneceu detalhes sobre o ocorrido.

Durante o mesmo período, outros incidentes de segurança nuclear de categorias inferiores foram registrados na instalação e em outra base de armazenamento.

A falta de informações sobre o incidente gera preocupações sobre a segurança ambiental e das comunidades locais, segundo parlamentares. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Submarinos nucleares armados com mísseis estão atracados na base naval HMNB Clyde, na Escócia Will Haigh/UK MOD Crown

Um incidente classificado como de “Categoria A” foi registrado no início deste ano na base naval britânica HMNB Clyde, em Faslane, na Escócia, onde estão atracados submarinos nucleares armados com mísseis Trident. O Ministério da Defesa do Reino Unido afirma que não houve risco ao público nem impacto radiológico ao meio ambiente, mas não revelou detalhes sobre o ocorrido.

De acordo com o Ministério da Defesa, um incidente de “Categoria A” é o mais grave na escala de segurança nuclear, com potencial real de liberação radioativa no meio ambiente. O evento foi confirmado pela ministra de Compras de Defesa, Maria Eagle, em resposta a um questionamento feito pelo deputado escocês Dave Doogan.

A ministra informou que o caso ocorreu entre 1º de janeiro e 22 de abril deste ano e que, no mesmo período, houve ainda dois incidentes de Categoria B, sete de Categoria C e quatro de Categoria D na instalação.

Em outra base, em Coulport, onde ficam armazenados mísseis e ogivas nucleares britânicas, foram registrados quatro incidentes de Categoria C e nove de Categoria D no mesmo intervalo.

‌



Segundo a ministra, cinco outros eventos em Faslane foram considerados abaixo da escala de classificação de segurança. Ela afirmou que não poderia divulgar detalhes específicos sobre o incidente, alegando que isso poderia “prejudicar a capacidade, eficácia ou segurança das forças armadas”.

O parlamentar Keith Brown afirmou que a falta de informações sobre o incidente é preocupante. “Com relatos repetidos de incidentes graves em Faslane está claro que há uma ameaça direta ao nosso meio ambiente, às nossas comunidades e à nossa segurança. Pior ainda, o governo se recusa a fornecer quaisquer detalhes sobre o incidente da Categoria A, ou a extensão total da contaminação”, disse.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Ministério da Defesa do Reino Unido declarou que mantém protocolos rigorosos no manuseio de substâncias radioativas e que os Relatórios de Eventos em Instalações Nucleares servem para reforçar a cultura de segurança e o aprendizado com falhas. “Os incidentes não representaram risco algum ao público e não resultaram em qualquer impacto radiológico ao meio ambiente. É incorreto sugerir o contrário. Nosso governo apoia nossa dissuasão nuclear como a garantia máxima de nossa segurança nacional”, afirmou a pasta em nota.

O caso é o segundo incidente de Categoria A registrado em Faslane em dois anos. Situação semelhante ocorreu em 2023 e outras duas foram registradas entre 2006 e 2007.

O que foi o incidente nuclear classificado como "Categoria A" na base naval britânica? Um incidente classificado como de "Categoria A" ocorreu no início deste ano na base naval HMNB Clyde, em Faslane, na Escócia, onde estão atracados submarinos nucleares armados com mísseis Trident. O Ministério da Defesa do Reino Unido informou que não houve risco ao público nem impacto radiológico ao meio ambiente, mas não forneceu detalhes sobre o ocorrido. Qual é a importância da classificação "Categoria A"? Um incidente de "Categoria A" é o mais grave na escala de segurança nuclear, com potencial real de liberação radioativa no meio ambiente. A confirmação do evento foi feita pela ministra de Compras de Defesa, Maria Eagle, em resposta a um questionamento do deputado escocês Dave Doogan. Quando ocorreu o incidente e quais outros eventos foram registrados na mesma base? O incidente ocorreu entre 1º de janeiro e 22 de abril deste ano. Durante o mesmo período, foram registrados dois incidentes de Categoria B, sete de Categoria C e quatro de Categoria D na instalação. Na base de Coulport, onde ficam armazenados mísseis e ogivas nucleares britânicas, houve quatro incidentes de Categoria C e nove de Categoria D. O que a ministra disse sobre a divulgação de detalhes do incidente? A ministra afirmou que não poderia divulgar detalhes específicos sobre o incidente, alegando que isso poderia prejudicar a capacidade, eficácia ou segurança das forças armadas. Qual foi a reação dos parlamentares em relação à falta de informações sobre o incidente? O parlamentar Keith Brown expressou preocupação com a falta de informações, afirmando que a repetição de incidentes graves em Faslane indica uma ameaça direta ao meio ambiente, às comunidades e à segurança. Ele criticou o governo por não fornecer detalhes sobre o incidente da Categoria A e a extensão da contaminação. O que o Ministério da Defesa declarou sobre a segurança e os protocolos em relação a substâncias radioativas? O Ministério da Defesa do Reino Unido declarou que mantém protocolos rigorosos no manuseio de substâncias radioativas e que os Relatórios de Eventos em Instalações Nucleares são utilizados para reforçar a cultura de segurança e aprendizado com falhas. A pasta afirmou que os incidentes não representaram risco ao público e não resultaram em impacto radiológico ao meio ambiente. Quantos incidentes de Categoria A foram registrados em Faslane nos últimos anos? Este é o segundo incidente de Categoria A registrado em Faslane em dois anos. Um incidente semelhante ocorreu em 2023, e outras duas ocorrências foram registradas entre 2006 e 2007.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp