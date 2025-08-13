Países europeus suspeitam que Rússia esteja ajudando Irã a acelerar programa nuclear, diz professor

As sanções internacionais ao programa nuclear do Irã “provavelmente não” o interromperão, avalia o mestre em Direito Internacional Manuel Furriela. Ele comenta que punições desse tipo, previstas pela Carta das Nações Unidas, muitas vezes fortalecem governos ao invés de enfraquecê-los, já que eles transferem a culpa pela má gestão nacional para a comunidade internacional.



Em entrevista ao programa Conexão Record News desta quarta-feira (13), Furriela diz que há risco de novas sanções contra o Irã devido a suspeitas de apoio técnico da Rússia e à possibilidade de aceleração do programa nuclear. Ele também cita denúncias de violações de direitos humanos e lembra que sanções individuais não têm reconhecimento no direito, sendo válidas apenas quando aplicadas de forma coletiva por organismos como a ONU (Organização das Nações Unidas) .