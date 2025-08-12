Guerra nuclear causaria fome global e colapso agrícola por mais de uma década, aponta estudo Pesquisadores simularam a produção agrícola em 38.572 locais em seis cenários de conflito nuclear de diferentes intensidades Internacional|Do R7 12/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um estudo da Universidade Estadual da Pensilvânia alerta que uma guerra nuclear causaria um inverno nuclear e reduziria a produção de milho em até 12 anos.

A fuligem das explosões bloquearia a luz solar e elevaria os níveis de radiação UV-B, afetando gravemente a agricultura global.

A recuperação da produção agrícola levaria entre sete a 12 anos, mesmo com o uso de culturas resistentes a frio.

Cientistas sugerem a criação de "kits de resiliência agrícola" para mitigar os impactos de catástrofes nucleares. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Alerta ocorre em meio a novas tensões internacionais Divulgacão/Ilja Nedilko/Unsplash

Um estudo da Universidade Estadual da Pensilvânia concluiu que uma guerra nuclear provocaria um inverno nuclear capaz de reduzir drasticamente a produção de milho no mundo por até 12 anos, causando fome em massa e milhões de mortes mesmo após o fim dos bombardeios.

Publicado na revista Environmental Research Letters, o levantamento indica que os efeitos de um conflito nuclear se estenderiam muito além das zonas atingidas pelas explosões. A fuligem liberada pelas tempestades de fogo bloquearia a luz solar e provocaria queda acentuada da temperatura, o que comprometeria a agricultura global por anos.

Os pesquisadores simularam a produção de milho em 38.572 locais em seis cenários de guerra nuclear de diferentes intensidades. No caso mais extremo, com 165 milhões de toneladas de fuligem na atmosfera, a produção cairia 80% ao ano. Mesmo em um conflito regional, a redução seria de 7%.

Além das perdas causadas pelo frio e pela baixa luminosidade, as explosões atômicas gerariam óxidos de nitrogênio que destroem a camada de ozônio, elevando os níveis de radiação UV-B. Essa radiação prejudica a fotossíntese e pode reduzir a produção de milho em mais 7% no pico do efeito, previsto entre seis e sete anos após o conflito.

A recuperação aos níveis anteriores levaria de sete a 12 anos, dependendo da intensidade da guerra. O estudo aponta que a produção poderia ser parcialmente recuperada com o plantio de culturas resistentes a frio e ciclos curtos, mas a disponibilidade limitada dessas sementes seria um obstáculo.

Para mitigar o impacto, os cientistas sugerem criar “kits de resiliência agrícola” com sementes adaptadas a condições extremas, a serem usados em situações de catástrofe.

O alerta ocorre em meio a novas tensões internacionais. Em maio, o ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Asif, disse que a ameaça nuclear era “clara e presente” diante das disputas com a Índia.

No início de agosto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o deslocamento de submarinos nucleares para perto da Rússia após declarações de Dmitry Medvedev.

A diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, também advertiu sobre o risco de um “holocausto nuclear” diante do aumento das hostilidades entre potências armadas.

