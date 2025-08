Paleontólogos descobrem primeira evidência de pastoreio de dinossauros no Canadá Nova descoberta revela pegadas de diferentes espécies caminhando juntas, sugerindo comportamento de rebanho há 75 milhões de anos Internacional|Do R7 03/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/08/2025 - 02h00 ) twitter

Pesquisadores avaliam pegadas fósseis em sítio arqueológico no Canadá Divulgação/Phil Bell

Paleontólogos descobriram no Parque Provincial dos Dinossauros, no Canadá, a primeira evidência de que diferentes espécies de dinossauros podem ter caminho juntos, em um comportamento semelhante ao de um rebanho.

A descoberta, feita em 2024 no sítio batizado de “Skyline Tracksite”, revela pegadas fósseis de cerca de 75 milhões de anos, da era do Cretáceo Superior, que indicam uma interação social complexa entre esses gigantes pré-históricos.

O Parque Provincial dos Dinossauros é um dos locais mais ricos do mundo em fósseis de dinossauros, conhecido por esqueletos bem preservados de espécies como hadrossaurídeos e tiranossaurídeos.

No entanto, pegadas fósseis são extremamente raras na região devido à erosão rápida e à paisagem acidentada das chamadas “terras áridas”. Até agora, apenas moldes concrecionários — impressões preservadas em rochas de siderita — haviam sido encontrados, mas o novo sítio mudou essa realidade.

‌



A descoberta começou quando um paleontólogo identificou uma borda de sedimento em forma de arco se projetando acima da superfície rochosa.

A escavação revelou um horizonte com cerca de 20 pegadas, incluindo as primeiras pegadas de ceratopsídeos (dinossauros com chifres), um possível anquilossaurídeo (conhecido por sua armadura óssea), dois tiranossaurídeos (predadores como o Gorgosaurus) e um pequeno dinossauro semelhante a um terópode.

‌



Evidências de comportamento gregário

O que mais impressionou os cientistas foi o arranjo das pegadas. As marcas de ceratopsídeos, que dominam o sítio, mostram um espaçamento regular e orientações paralelas, sugerindo que esses dinossauros se moviam juntos, possivelmente em um grupo.

“É como se estivéssemos vendo uma manada de dinossauros com chifres caminhando em direção a um ponto d’água, talvez para beber”, disseram os pesquisadores.

‌



A presença de uma pegada de anquilossaurídeo, identificada por seus três dígitos característicos, levanta a possibilidade de que esses dinossauros blindados também fizessem parte desse grupo.

A descoberta sugere um comportamento de rebanho multiespécies, algo comum em ecossistemas modernos, como nas savanas africanas, onde zebras e gnus se agrupam para proteção contra predadores.

No caso do Skyline Tracksite, as pegadas de tiranossaurídeos, que indicam dois indivíduos caminhando paralelamente à margem de um possível canal, colaboram com a ideia de um ambiente dinâmico, com presas e predadores compartilhando o mesmo espaço.

Ambiente pré-histórico revelado

O sítio Skyline Tracksite está localizado em uma camada geológica de cerca de 80 metros de espessura formada há aproximadamente 76 a 74 milhões de anos.

A área onde as pegadas foram encontradas era, na época, uma planície aluvial próxima a rios sinuosos, com canais que ocasionalmente inundavam.

As pegadas foram preservadas em um leito de argila formado após uma inundação, quando a lama secou e foi pisada pelos dinossauros. Sedimentos subsequentes cobriram as marcas, protegendo-as até os dias atuais.

A presença de tocas de invertebrados, como vermes, nos sedimentos acima das pegadas indica que o ambiente era úmido e possivelmente lacustre, com condições ideais para a preservação desses rastros.

