Vala comum no Canadá onde milhares de dinossauros estão enterrados intriga cientistas Pesquisadores encontraram quantidade impressionante de fósseis de Paquirinossauros e tentam entender o motivo Internacional|Do R7 20/05/2025 - 09h00 (Atualizado em 20/05/2025 - 09h00 )

O Paquirinossauro media cerca de 5m e pesava mais de duas toneladas Reprodução/Wikipédia

Imagine se deparar com os restos de milhares de dinossauros enterrados lado a lado em um único ponto do planeta. Foi exatamente isso que cientistas descobriram em uma região de Alberta, no Canadá. A área, que virou alvo de intensas pesquisas, abriga fósseis de milhares de indivíduos da espécie Pachyrhinosaurus, um dinossauro herbívoro que viveu há cerca de 72 milhões de anos.

A concentração absurda de ossos em um só lugar levanta dúvidas que até agora permanecem sem resposta: o que teria causado a morte em massa desses animais? Estariam fugindo de algo? Foi um desastre natural? Ou um fenômeno ainda desconhecido?

Esses animais, que viveram durante o período do Cretáceo Superior, eram parentes próximos do famoso Tricerátops. Medindo cerca de cinco metros de comprimento e pesando por volta de duas toneladas, os Paquirinossauros se locomoviam sobre quatro patas e tinham cabeças enormes, decoradas com um “babado” ósseo na parte de trás e três chifres. A principal marca registrada da espécie era uma grande protuberância no nariz — no lugar onde outros dinossauros tinham um chifre frontal.

Segundo os paleontólogos, há indícios de que esses dinossauros estavam migrando em um grupo colossal, talvez com milhares de indivíduos, em busca de melhores condições de vida. Acredita-se que eles estavam se deslocando do sul — onde passavam o inverno — para o norte, onde permaneceriam durante o verão. A viagem, que pode ter durado centenas de quilômetros, terminou de forma trágica para uma parte significativa da manada.

Todas as evidências apontam para um evento catastrófico, provavelmente uma inundação repentina, que pegou os animais desprevenidos e pode ter sido uma tempestade nas montanhas, que enviou quantidades torrenciais e incontroláveis de água em direção à manada, arrancando raízes de árvores e removendo rochas que estavam pelo caminho.

Na época, o clima na região de Alberta era bem mais quente e úmido do que é hoje, o que favorecia uma vegetação densa e variada. Esse ambiente rico fornecia o alimento necessário para sustentar grandes populações de dinossauros herbívoros. Ainda assim, algo aconteceu nesse caminho — e levou milhares deles à morte, de uma só vez ou em ondas sucessivas. A resposta, esperam os cientistas, pode estar enterrada entre os fósseis.