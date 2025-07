Passageiro morre durante voo, e agora ninguém sabe explicar onde está o corpo Homem, que não teve identidade revelada, teve mal súbito em voo internacional. Restos mortais sumiram após pouso de emergência Internacional|Do R7 24/07/2025 - 12h15 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h22 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Passageiro da Turkish Airlines morre durante voo internacional entre Istambul e São Francisco.

Corpo foi retirado após pouso de emergência em Chicago, mas não foi recebido pelas autoridades locais.

Turkish Airlines afirma que o corpo foi enviado para São Francisco, mas órgãos americanos negam recebimento.

Familiares do passageiro estão desesperados para encontrar os restos mortais e questionam sobre a cadeia de custódia em mortes em voos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Passageiro morreu durante um voo da Turkish Airlines Pixabay

Um passageiro morreu durante um voo da Turkish Airlines entre Istambul e São Francisco, nos Estados Unidos, mas agora ninguém sabe explicar onde está o corpo. O caso, ocorrido em 13 de julho, virou um mistério internacional: enquanto a companhia aérea garante que o cadáver foi entregue às autoridades americanas, nenhum órgão oficial confirma o recebimento do corpo.

O passageiro, cuja identidade não foi revelada, sofreu uma emergência médica a bordo e não resistiu. Diante da gravidade da situação, a tripulação avaliou uma parada na Islândia, mas acabou optando por seguir até Chicago, onde havia melhor estrutura hospitalar e aeroportuária. O pouso aconteceu sem incidentes, e o corpo foi retirado da aeronave, como manda o protocolo.

O procedimento padrão, nesse tipo de caso, envolve o encaminhamento imediato dos restos mortais ao Instituto Médico Legal do Condado de Cook, responsável por registrar mortes na região. Porém, o órgão informou que não recebeu nenhum corpo ligado a voos internacionais naquele dia, tampouco há registro de autópsia ou entrada compatível com a ocorrência.

Em meio à confusão, a Turkish Airlines afirma que o corpo foi encaminhado em um segundo voo, ainda no mesmo dia, com destino final a São Francisco. A empresa sustenta que toda a transferência foi feita “conforme os protocolos”. No entanto, autoridades do aeroporto de São Francisco e o instituto forense local também negam qualquer recebimento.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A falta de respostas concretas por parte da companhia aérea e dos órgãos americanos criou um cenário bizarro. Para além da dor da perda, familiares, que não quiseram se identificar à imprensa, estariam desesperados para localizar os restos mortais e dar um fim digno à história.

Especialistas em aviação afirmam que, apesar de raros, casos de morte a bordo não são inéditos. No entanto, o que chama atenção neste episódio é o “sumiço” do corpo, algo inédito na aviação recente.

Procurada, a Turkish Airlines se limitou a dizer que está colaborando com as investigações e que seguiu todos os procedimentos exigidos por lei. O Departamento de Aviação de Chicago e o aeroporto de São Francisco também afirmaram que investigam o caso internamente, mas até agora não apresentaram novidades sobre o paradeiro do corpo.