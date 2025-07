Mau cheiro a bordo faz pilotos abrirem janela de avião em voo e desviar rota Aeronave que seguia para Cancún retornou a aeroporto em Londres depois que a tripulação detectou forte odor no cockpit Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2025 - 11h48 (Atualizado em 23/07/2025 - 11h48 ) twitter

Boeing 777-200 da BA: mau cheiro e desvio de rota Rafael Luiz Canossa via Wikimedia Commons

Se imaginava que depois que o voo que decolou de Londres rumo a Cancún, os 332 passageiros sentiriam o aroma da maresia das belas praias mexicanas quando pousassem no destino. Mas o que impregnou a cabine do Boeing 777-200 da British Airways foi um mau cheiro insuportável, que fez os pilotos abrirem a janela do cockpit ainda no ar e solicitar autorização para retornar ao aeroporto de Gatwick (LGW), nos arredores da capital britânica.

O voo BA2203 tinha acabado de decolar para o que deveria ser um voo de rotina de 10 horas até o aeroporto de Cancún (CUN). Mas ainda na subida, aos 11.000 pés, os pilotos foram tomados pelo forte odor na cabine e declararam emergência. O avião deu voltas, em padrão de espera, até despejarem parte do combustível para alcançar o peso máximo permitido para um pouso seguro e retornou ao terminal de origem.

De acordo com reportagem do PIOK, os pilotos relataram ao controle de tráfego aéreo que havia “fumaça” na cabine e no cockpit e que os passageiros relataram um cheiro semelhante ao de “meias velhas e mofadas” que os estava deixando enjoados e tontos. Esse tipo de odor é conhecido na indústria da aviação como uma indicação de que o ar interno da aeronave tenha sido contaminado com óleo do motor ou hidráulico.

No caso do voo 2203 da British Airways, operado pelo Boeing 777-200 matrícula (G-YMME), os pilotos imediatamente colocaram suas máscaras especiais de oxigênio para que o odor não os fizesse sentir enjoados antes de descer para 9.000 pés e circular sobre o Canal da Mancha para o alijamento de combustível. Os Boeing 777 têm janelas em ambos os lados da cabine que podem ser abertas por manivela. Normalmente, elas só ficam abertas quando o avião está no solo, mas também podem ser abertas em voos de baixa altitude, como nesta ocorrência pouco ortodoxa.

Em um comunicado, a British Airways informou que “a aeronave pousou em segurança em Gatwick após os pilotos identificarem um problema técnico. Os passageiros desembarcaram normalmente e pedimos desculpas pela interrupção de seus planos de viagem.”

