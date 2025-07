Avião com 49 a bordo cai na Rússia Aeronave da Angara Airlines desapareceu do radar quando estava próxima do destino. Fuselagem foi encontrada em chamas, sem sinais de sobreviventes Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/07/2025 - 05h26 (Atualizado em 24/07/2025 - 06h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Antonov-An-24RV, semelhante ao do acidente Gleb Osokin via Wikimedia Commons

Um avião transportando 49 pessoas caiu na região de Amur, no extremo leste da Rússia, na quinta-feira, disseram autoridades.

A aeronave, um modelo Antonov-24 bimotor operado pela Angara Airlines, estava a caminho da cidade de Tynda, vinda da cidade de Blagoveshchensk, perto da fronteira entre a Rússia e a China, quando desapareceu do radar, disse o governador regional Vassily Orlov em uma rede social.

Interfax reports that the plane vanished during a second landing attempt, after an initial approach to Tynda airport was unsuccessful.



“Fifteen kilometre from Tynda, the wreckage of an An-24 was found on a slope. The plane was destroyed,” the Russian emergencies ministry was… — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 24, 2025

Quarenta e três passageiros, incluindo cinco crianças, estavam a bordo, juntamente com seis tripulantes, informou a Associated Press, citando Orlov.

Área onde os destroços do Antonov foram encontrados Reprodução vídeo Baza

Mais tarde, um helicóptero de resgate avistou a fuselagem do avião em chamas na encosta de uma montanha a cerca de 16 quilômetros de Tynda.

‌



A equipe de resgate do helicóptero não avistou nenhum sinal de sobreviventes, disseram socorristas locais. As causas do acidente serão investigadas. Até o momento não há relatos sobre as condições climáticas no momento do acidente. A Rússia enfrenta dificuldades em manter e renovar sua atual frota por conta do embargo ocidental imposto desde o início do conflito com a Ucrânia. Estima-se que o país perderá 200 aviões de passageiros à medida em que sua frota chega ao fim de sua vida útil, alertou em março último Sergei Chemezov, chefe do conglomerado de defesa estatal Rostec.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.