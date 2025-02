Peixe de águas profundas capturado por russo assusta por aparência monstruosa; veja Animal pode ser encontrado até 1.700 m abaixo da superfície do mar Internacional|Do R7 27/02/2025 - 11h16 (Atualizado em 27/02/2025 - 11h16 ) twitter

Vídeo com o exemplar de peixe-lapa-liso bombou nas redes sociais Reprodução/Instagram/rfedortsov_official_account

Quem caiu no perfil do pescador russo Roman Fedortsov nas redes sociais nos últimos dias, deve ter levado um susto. Ali estava uma “coisa” assustadora, algo que tem a aparência de um cérebro escuro e um tanto viscoso e com olhos retraídos.

A verdade, no entanto, é que se trata de um animal que vive nas profundezas do oceano. Segundo Fedortsov, o bicho é um Aptocyclus ventricosus, ou peixe-lapa-liso, e foi pego no Oceano Pacífico.

A espécie de peixe marinho mede até 44 cm e pode ser encontrada em águas profundas, entre 5 m e 1.700 m abaixo da superfície do mar.

A aparência inchada do peixe não é normal. Acredita-se que ele tenha ficado assim por causa da mudança de pressão ao ser trazido à superfície.

O vídeo com o peixe-lapa-liso foi publicado em uma rede social, onde Fedortsov possui mais de 600 mil seguidores. Em poucos dias, o material alcançou mais de 200 mil visualizações.

Na descrição do vídeo, o pescador afirma que o animal é comestível. “São muito bonitos”, acrescentou.