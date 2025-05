Pesquisadores descobrem novas espécies de crocodilo após mapeamento genético Espécies recém-identificadas vivem em populações pequenas e isoladas, cada uma com menos de mil indivíduos reprodutores Internacional|Do R7 08/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/05/2025 - 02h00 ) twitter

Espécie foi descoberta no México Reprodução/mcgill.ca

Cientistas descobriram duas espécies de crocodilos até então desconhecidas. A descoberta só foi possível graças à análise genética realizada nos animais.

Os pesquisadores analisaram as sequências genéticas das populações de crocodilos de Cozumel e Banco Chinchorro, no México. Comparando essas sequências com as de crocodilos do Caribe, América Central e da costa do Pacífico do México, eles encontraram níveis impressionantes de diferenciação genética, levando os pesquisadores a concluir que essas populações não eram simplesmente variantes de Crocodylus acutus.

“Esses resultados foram totalmente inesperados. Presumimos que Crocodylus acutus fosse uma única espécie, abrangendo desde a Baixa Califórnia até a Venezuela e todo o Caribe", disse José Avila-Cervantes, autor principal do estudo, publicado na revista científica Molecular Phylogenetics and Evolution.

Para a pesquisa, uma equipe capturou e liberou crocodilos, coletando amostras de sangue e escamas para análise. Em seguida, Avila-Cervantes, durante sua pós-graduação na Universidade McGill, do Canadá, realizou o sequenciamento genético. Outro aluno de pós-graduação, Hoai-Nam Bui, fez uma pesquisa adicional sobre a morfologia do crânio.

“Nosso estudo é o primeiro a explorar extensivamente a variação genômica e anatômica nesses animais”, afirmou Avila-Cervantes.

Por que descoberta é importante

Esta descoberta tem implicações significativas para a conservação, disseram os pesquisadores. As espécies recém-identificadas vivem em populações pequenas e isoladas, cada uma com menos de mil indivíduos reprodutores. Embora ambas as populações pareçam estáveis, seus números limitados e as restrições de habitat as tornam vulneráveis.

“A biodiversidade está desaparecendo mais rápido do que conseguimos descobrir o que estamos perdendo”, disse o professor de Biologia Hans Larsson, pesquisador principal do estudo.

“A maioria das espécies de crocodilos já está ameaçada de extinção, e o rápido desenvolvimento da costa ameaça quase todas as populações. A rápida perda de biodiversidade só pode ser retardada se soubermos quais espécies estão em maior risco”, acrescentou.

“Nossa pesquisa teve como objetivo descobrir a verdadeira diversidade de crocodilos nessas ilhas isoladas. Agora que reconhecemos esses crocodilos como espécies distintas, é crucial proteger seus habitats. Limitar o desenvolvimento territorial e implementar estratégias de conservação cuidadosas em Cozumel e Banco Chinchorro serão fundamentais para garantir sua sobrevivência”, finalizou.

