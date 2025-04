Homem escapa de jacaré para salvar águia que caiu em lago nos EUA Doug Hay, de quase 70 anos, disse que mergulhou para resgatar ave ferida, que agora recebe tratamento em centro de vida selvagem Internacional|Do R7 28/04/2025 - 12h48 (Atualizado em 28/04/2025 - 12h48 ) twitter

Homem escapa de jacaré para salvar águia que caiu em lago nos EUA Reprodução/Doug Hay

Um morador de Lakewood Ranch, na Flórida, nos Estados Unidos, arriscou a própria vida ao mergulhar em um lago habitado por um jacaré de 2,13 metros para salvar uma águia ferida. O caso aconteceu no último dia 19, segundo a emissora norte-americana FOX 13.

Doug Hay, de quase 70 anos, contou que estava em casa com a esposa quando ouviu um barulho vindo do lago em seu quintal. Ao olhar, viu uma águia na água e outra voando em círculos acima. Suspeitando que as aves haviam brigado, ele agiu rápido. “Convivi com animais a vida toda. Adoro animais”, disse Hay.

Sem hesitar, ele tirou a camisa, os chinelos, jogou o celular no chão e mergulhou no lago, que fica a cerca de 90 metros da casa dele. Sua esposa começou a filmar a ação. “Eu sabia que águias não sabem nadar e que havia um jacaré no lago, mas não estava muito preocupado com ele”, disse à FOX 13.

Ao alcançar a águia, Hay a segurou, mas a ave cravou as garras em seu antebraço, causando ferimentos leves. “Mal consegui chegar à margem porque estava muito cansado”, disse.

‌



Após o resgate, ele monitorou a ave por algumas horas até que ela fosse levada ao Centro de Vida Selvagem do Sudoeste da Flórida, em Venice.

Pam DeFouw, diretora do centro, disse à FOX 13 que a águia está em condição estável, mas sofreu um ferimento grave, provavelmente causado por outra águia durante uma briga.

‌



“É um buraco aberto perto da cavidade torácica. Nosso foco agora é controlar a dor e tratar a infecção com antibióticos”, disse Pam. Ela afirma que essas disputas são parte da natureza das águias. “É brutal, mas faz parte da sobrevivência delas”.

DeFouw elogiou a coragem de Hay, mas alertou sobre os riscos de ações semelhantes. “A segurança deve vir em primeiro lugar. Se você se machuca, não consegue ajudar o animal. Doug fez algo muito corajoso, mas não recomendaríamos isso a outros”, afirmou.

‌



Hay, que disse sempre ajudar animais quando pode, não se arrepende do ato. “Este é o símbolo do homem americano”, disse, referindo-se à águia, um ícone dos Estados Unidos.

