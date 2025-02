Pilotos da Japan Airlines são demitidos após consumo excessivo de álcool antes de voo Ministério dos Transportes do Japão suspende comandantes por sete meses; episódio reacende debate sobre segurança na aviação Internacional|Do R7 05/02/2025 - 14h22 (Atualizado em 05/02/2025 - 14h22 ) twitter

O consumo excessivo de álcool antes de um voo resultou na suspensão de dois pilotos da Japan Airlines Divulgação/Boeing

O consumo excessivo de álcool antes de um voo resultou na suspensão de dois pilotos da Japan Airlines por sete meses. A decisão foi tomada pelo Ministério dos Transportes do Japão e divulgada nesta terça-feira (4), de acordo com o jornal The Japan Times.

Os comandantes infringiram as normas que proíbem a ingestão de bebidas alcoólicas até 12 horas antes de assumir um voo. Além da punição imposta pelo governo, a companhia aérea optou por demiti-los, alegando que ambos tentaram ocultar a infração e apresentaram versões inconsistentes sobre o ocorrido.

Inicialmente, a Japan Airlines planejava apenas uma redução temporária no salário de alguns executivos como resposta ao caso. No entanto, após a recomendação do governo japonês, a empresa foi orientada a adotar medidas mais rigorosas para evitar situações semelhantes.

Essa não é a primeira vez que o consumo de álcool por tripulantes gera problemas para companhias aéreas no Japão. Em um episódio anterior, um voo de Dallas para Tóquio precisou ser cancelado após um piloto embriagado causar confusão em um hotel. Casos recorrentes levaram o país a endurecer as regras para profissionais da aviação em 2019, após uma série de incidentes envolvendo álcool.

O reforço das regulamentações se tornou essencial diante de episódios como o de um copiloto que falhou no teste do bafômetro antes de um voo doméstico da All Nippon Airways. Em outro caso, um membro da tripulação da Japan Airlines foi preso no Reino Unido em 2018 por estar muito acima do limite permitido de álcool no sangue.

As punições recentes reforçam a necessidade de maior controle e fiscalização para evitar que comportamentos irresponsáveis coloquem a segurança dos passageiros em risco.