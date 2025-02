Homenagem a tripulação de avião que colidiu com helicóptero nos EUA emociona as redes Companhia aérea saudou avião que transportava restos mortais de uma das vítimas com jatos de canhões d’água Internacional|Do R7 04/02/2025 - 19h19 (Atualizado em 04/02/2025 - 19h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os funcionários da companhia aérea também se alinharam na pista para prestar respeito à tripulação morta no acidente Reprodução/TikTok/@Almalabebe

A American Airlines prestou uma homenagem ao avião que transportava os restos mortais do comissário de bordo Ian Epstein, uma das vítimas da colisão entre um jato comercial e um helicóptero do exército dos EUA em Washington D.C. Um vídeo com a homenagem causou comoção nas redes sociais, gerando mais de 10 mil comentários e 518 mil curtidas.

A aeronave pousou no Aeroporto Internacional Charlotte Douglas na noite de segunda-feira (29) e foi recebida com uma saudação de canhão de água, um tributo tradicional prestado por caminhões dos bombeiros em momentos sensíveis da aviação.

A tradição da saudação com canhão de água pode ter origem na indústria naval. Antes das viagens aéreas, transatlânticos eram inaugurados com arcos de água criados por navios-bombeiros e rebocadores antes de partirem e ao chegarem ao primeiro porto. Como as viagens aéreas e marítimas estão historicamente ligadas, acredita-se que essa prática tenha sido adaptada para a aviação. Essencialmente, a saudação de canhão de água é um sinal de respeito, honra e gratidão.

Os funcionários da companhia aérea também se alinharam na pista para prestar respeito à tripulação morta no acidente.

‌



Epstein era um dos quatro tripulantes da American Airlines que morreram na colisão. Além dele, a comissária de bordo Danasia Elder, o capitão Jonathan Campos e o primeiro-oficial Sam Lilley completavam a tripulação a bordo.

O que se sabe sobre o acidente?

O avião, que vinha de Wichita, no Kansas, transportava 60 passageiros e quatro tripulantes. Já o helicóptero era ocupado por três soldados. A colisão aconteceu perto do Aeroporto Nacional Ronald Reagan de Washington por volta das 21h de quarta-feira (29), no horário local (23h de Brasília). Nõa houve sobreviventes.

‌



O Pentágono disse que o helicóptero envolvido era um Sikorsky H-60 Black Hawk ​​que decolou de Fort Belvoir, na Virgínia.

Na noite de quinta-feira (30), equipes de resgate conseguiram recuperar as caixas-pretas do avião da American Airlines.

‌



O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) dos EUA afirmou estar investigando vários fatores que podem explicar a causa do acidente. Um relatório preliminar deve ser divulgado em 30 dias. O FBI também divulgou que está auxiliando nas investigações.