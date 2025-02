Novo vídeo mostra destroços do avião que colidiu contra helicóptero militar nos EUA

Novas imagens mostraram, neste sábado (1º), os destroços do avião da American Airlines que caiu após colidir contra um helicóptero militar , na noite de quarta-feira (29), em Washington, nos Estados Unidos. No vídeo, é possível ver fragmentos da aeronave espalhados pelo rio Potomac.



Até o momento, 55 corpos de vítimas da tragédia foram retirados do rio e identificados. Segundo o chefe do Corpo de Bombeiros, as equipes seguem mobilizadas para recuperar os outros 12 corpos.