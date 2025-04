Pinguim em caixa de papelão causa queda de helicóptero na África do Sul, diz relatório Objetivo do voo era transportar um pesquisador especializado para avaliar a fauna local da ilha Internacional|Do R7 09/04/2025 - 20h48 (Atualizado em 09/04/2025 - 20h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidente ocorreu durante a decolagem de um helicóptero Robinson R44 Raven II Divulgação/Autoridade de Aviação Civil da África do Sul

Um pinguim transportado em uma caixa de papelão foi o responsável por um acidente aéreo envolvendo um helicóptero na África do Sul, no dia 19 de janeiro deste ano. A informação consta em um relatório divulgado na terça-feira (8) pela Autoridade de Aviação Civil da África do Sul (SACAA). Apesar do impacto da queda, todos os quatro ocupantes da aeronave e o animal saíram ilesos.

O acidente ocorreu durante a decolagem de um helicóptero Robinson R44 Raven II na Bird Island, um importante habitat de pinguins na província do Cabo Oriental.

A aeronave retornava para a cidade de Gqeberha (antiga Porto Elizabeth) após uma missão de inspeção ambiental. O objetivo do voo era transportar um pesquisador especializado para avaliar a fauna local da ilha.

Segundo a SACAA, após a conclusão da missão, um dos especialistas solicitou o transporte de um pinguim ao continente para análise. O animal foi colocado em uma caixa de papelão e acomodado de forma improvisada no colo de um dos passageiros do helicóptero .

‌



Durante a decolagem, quando o helicóptero alcançava cerca de 15 metros de altitude, a caixa se soltou e escorregou em direção ao painel de controle. Ela atingiu a alavanca cíclica, que regula a inclinação do rotor principal da aeronave.

Com o impacto, o controle foi involuntariamente empurrado para a direita, fazendo com que o helicóptero tombasse e colidisse com o solo, a aproximadamente 20 metros do ponto de decolagem.

‌



O piloto não conseguiu retomar o controle a tempo de evitar o impacto. As pás do rotor principal atingiram o chão, danificando a aeronave de forma significativa. Apesar da gravidade do acidente, não houve feridos.

A investigação apontou que a avaliação de risco feita antes do voo de retorno não considerou o transporte do animal, descumprindo o regulamento 127.07.34 do Código de Aviação Civil sul-africano, que exige o armazenamento e a fixação segura de qualquer carga ou objeto transportado na cabine. O transporte improvisado da caixa com o pinguim violou esse protocolo.

‌



No relatório, a SACAA classificou a contenção inadequada do animal como um risco direto à segurança de voo. O órgão reforçou a importância do cumprimento rigoroso dos procedimentos de segurança, especialmente em aeronaves de pequeno porte, como o Robinson R44.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp