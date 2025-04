Polícia espanhola prende duas pessoas que traficavam felinos exóticos na Europa Um dos anúncios chegou a pedir R$ 400 mil por uma espécie de leopardo Internacional|Do R7 17/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/04/2025 - 02h00 ) twitter

Prática de manter grandes felinos como animais de estimação tem se popularizado na Europa Divulgação/Guarda Civil da Espanha

A polícia espanhola prendeu duas pessoas na ilha de Maiorca por envolvimento em um esquema de criação e venda ilegal de felinos exóticos por meio da internet. A operação, conduzida pela Guarda Civil, resultou na apreensão de 19 animais silvestres, incluindo um caracal e dois servais, em uma propriedade localizada na cidade de Manacor, nas Ilhas Baleares.

Além dos animais, os agentes encontraram mais de 40 passaportes irregulares de espécies exóticas provenientes de países como Rússia, Belarus e China. A suspeita é de que os documentos falsos eram utilizados para tentar legalizar os animais comercializados.

A investigação teve início em março de 2024, quando as autoridades receberam denúncias sobre um casal que criava felinos selvagens e híbridos (cruzamentos entre espécies exóticas e gatos domésticos) em Palma de Maiorca.

Segundo a polícia, os suspeitos promoviam os animais em redes sociais e ofereciam exemplares de espécies altamente protegidas pelas autoridades ambientais da Espanha, como tigres brancos, leopardos nebulosos, linces-eurasiáticos, hienas, leopardos negros e pumas. Um dos anúncios chegou a pedir 60 mil euros (cerca de R$ 400 mil) por um leopardo nebuloso.

‌



De acordo com a Guarda Civil, a prática de manter grandes felinos como animais de estimação tem se popularizado em países como Rússia e Ucrânia, e a tendência vem sendo replicada em outras partes da Europa, apesar dos riscos para os próprios donos, para os animais e para o meio ambiente.

Os 19 felinos resgatados serão encaminhados a um centro especializado em reabilitação de mamíferos exóticos na cidade de Alicante, no leste da Espanha.

‌



As autoridades continuam investigando o caso para identificar possíveis conexões internacionais no tráfico de animais silvestres.

