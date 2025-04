Cão protege criança desaparecida que andou 11 km por região com animais perigosos Os dois foram vistos no terreno de uma fazenda no Arizona, nos Estados Unidos Internacional|Do R7 16/04/2025 - 14h00 (Atualizado em 16/04/2025 - 14h02 ) twitter

O fazendeiro disse ter notado que o menino estava vestindo pijamas e em boas condições físicas, mas bastante assustado com a situação Reprodução/X/stylitelight

Um menino de 2 anos, que caminhou por cerca de 11 km e passou a noite sozinho em um local habitado por leões-da-montanha, no Arizona, EUA, foi acompanhado em segurança por um cão de uma fazenda próxima a região. As autoridades locais confirmaram o caso na última terça-feira (15).

O dono do cachorro e fazendeiro, Scottie Dunton, contou à emissora KPNX, de Phoenix, que ouviu falar do desaparecimento de uma criança na região, mas não esperava encontrar o seu cão, Buford, escoltando o garoto em sua fazenda. “Entrei na caminhonete para ir à cidade e vi o Buford andando ao lado da cerca com um garotinho loiro”, disse.

O fazendeiro ouviu sobre o caso horas antes de se deparar com a criança ao lado do seu cachorro e logo reconheceu o menino.

O garoto desapareceu de sua casa localizada em Seligman, Arizona, na segunda-feira (14), por volta das 17h (horário local).

‌



Na sequência, segundo a autoridade local, foi iniciada uma operação com mais de 40 socorristas, incluindo patrulheiros do Departamento de Segurança Pública (DPS).

Um helicóptero do próprio departamento, que sobrevoava a região, avistou dois leões-da-montanha no local das buscas.

‌



No entanto, 16 horas após o desaparecimento, Dunton encontrou o menino em sua propriedade, a cerca de 11 km de distância.

O garoto estava seguro e, aparentemente, havia sido guiado até o local por Buford.

‌



O fazendeiro disse ter notado que o menino estava vestindo pijamas e em boas condições físicas, mas bastante assustado com a situação.

“Foi um feito notável ele ter caminhado cerca de 11 quilômetros daquele jeito”, disse.

Wow! This two-year-old walked several miles before a ranch dog found him alive.



Dog guides missing 2-year-old to safetyhttps://t.co/25RC82cmy0 pic.twitter.com/Dld0MgNaQj — Michelle🇺🇸 (@michellesouth1) April 16, 2025

A região entre a casa da criança e a fazenda de Dunton, onde o garoto foi encontrado, é caracterizada por montanhas e cânions, o que torna difícil caminhar até mesmo para adultos.

“Ele passou por um terreno difícil, tudo ali são montanhas, cânions e pilhas de rochas. É difícil até para adultos, imagine para uma criança de 2 anos”, afirmou o fazendeiro.

Segundo o fazendeiro, leões-da-montanha, coiotes e, raramente, ursos são encontrados naquela região.

Dunton rastreou as pegadas da criança e de seu cão e calculou que a dupla caminhou juntos por pelo menos um quilômetro.

Segundo o fazendeiro, Buford é um cão acostumado a patrulhar o terreno, já que tem o hábito de espantar coiotes da região.

O cachorro da raça Pirineus da Anatólia também está acostumado a brincar e interagir com crianças. “Ele adora crianças, e imagino que, depois de encontrá-lo, não quis mais se afastar”, disse Dunton.

