Policial do Peru se fantasia de capivara para prender suspeito de tráfico; veja vídeo

Policiais encontraram cocaína e maconha Reprodução/Redes Sociais/ X / @PoliciaPeru - 15.2.2025

A Polícia Nacional do Peru usou uma técnica inusitada em uma ação contra o tráfico de drogas: um dos policiais se fantasiou de capivara para prender um traficante. A cena, registrada pelas autoridades peruanas, mostra que o disfarce foi utilizado como parte de uma operação realizada no Dia dos Namorados, comemorado nesta sexta-feira (14) em parte do mundo. Ao todo, os agentes encontraram cerca de 1.700 pacotes de cocaína e maconha dentro da casa do suspeito (veja vídeo a seguir).

A operação aconteceu em Lurin, localizada a 40km de Lima. Com uma mochila de tartaruga nas costas, o policial entra na casa do suspeito e, em seguida, prende o suspeito com a ajuda de outro policial.

#Lima🚔💥| ¡Capibara en acción! 👊

En Lurín, el grupo Terna, utilizando su estrategia de mimetización, capturó a un comercializador de drogas en flagrancia delictiva.

Se hallaron más de 1700 envoltorios de PBC y marihuana.

¡Un golpe más contra el TID! 💪#PolicíasEnAcción 🕵️ pic.twitter.com/yrFzwEivZc — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 14, 2025

Em 2024, outro policial chamou atenção do mundo essa semana ao fazer a prisão de duas traficantes usando uma fantasia de urso. Para quem está desavisado, a cena é engraçada, mas os disfarces são comuns entre policiais para realizar prisões ou conseguir provas. A polícia peruana aproveitou o Dia dos Namorados para botar ordem nas ruas.

Em um nova ação, dessa vez em outubro do ano passado, uma delegada de polícia peruana se disfarçou de Minnie Mouse para capturar uma mulher foragida acusada de fraude.

A ação aconteceu em Lima, no início do mês, e segundo o jornal peruano Diario Puntual, o plano envolveu outros policiais fantasiados, incluindo um “frango gigante”, que fizeram uma encenação para conseguir prender a suspeita.