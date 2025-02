Aliados atribuem queda de popularidade de Lula à alta do dólar e à crise do Pix Pesquisa mostrou que petista alcançou o pior índice de aprovação da história, com apenas 24% de avaliação positiva Brasília|Do R7, em Brasília 15/02/2025 - 08h46 (Atualizado em 15/02/2025 - 09h08 ) twitter

Petista alcaçou pior aprovação dos 3 mandados Fátima Meira/Enquadrar/Estadão Conteúdo – 12.2.2025

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atribuíram a queda de popularidade na última pesquisa do Datafolha à alta do dólar e à crise do Pix. Divulgada nesta sexta-feira (14), a pesquisa mostrou que o petista alcançou o pior índice de aprovação da história, com apenas 24% de avaliação positiva entre os entrevistados.

Ao comentar o resultado, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), culpou a “especulação desenfreada com o câmbio” e afirmou que é hora de “virar a página” e “cuidar dos problemas reais do povo”.

“Tivemos a especulação desenfreada com o câmbio, que também afetou os preços dos alimentos, o aumento do imposto estadual sobre a gasolina, as péssimas notícias sobre o aumento dos juros, o terrorismo sobre o resultado fiscal e a maior fake news de todos os tempos, sobre a taxação do Pix”, afirmou Gleisi em uma rede social.

A pesquisa Datafolha é o reflexo dos dois meses mais difíceis para este governo. Tivemos a especulação desenfreada com o câmbio, que também afetou os preços dos alimentos, o aumento do imposto estadual sobre a gasolina, as péssimas notícias sobre o aumento dos juros, o terrorismo… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) February 14, 2025

Segundo a série histórica do próprio levantamento, a aprovação de Lula caiu 11 pontos percentuais. No entanto, a situação é retratada como um “retrato do momento”, e o discurso oficial é de que a popularidade pode se recuperar nos próximos meses. “A pesquisa Datafolha é o reflexo dos dois meses mais difíceis para este governo”, completou.

“Governar olhando para as pessoas e para o país nunca é fácil, porque isso contraria muitos interesses. Mas é nesse rumo que vamos virar o jogo, fazendo a disputa política com uma oposição que torce contra o Brasil, mostrando o que foi, o que está sendo e o que ainda vai ser feito”, declarou.

Crise do Pix

Durante o mês de janeiro, a Receita Federal teve que desmentir diversas informações falsas de que transações acima de R$ 5 mil feitas via PIX serão taxadas.

O órgão atualizou as regras de monitoramento e, desde o início do ano, as operações via PIX são fiscalizadas, como é feito com as demais modalidades.

As novas medidas da Receita visavam evitar sonegações no Imposto de Renda. Com as mudanças, o órgão seria avisado pelas instituições financeiras quando os gastos mensais forem maiores que R$ 5 mil para pessoas físicas e acima de R$ 15 mil para pessoas jurídicas.

No dia 16 de janeiro, o governo anunciou uma medida provisória para reforçar a gratuidade do uso do Pix e proibir a cobrança de taxas adicionais sobre essa modalidade de pagamento. A norma foi publicada no Diário Oficial da União em resposta às fake news criadas sobre a ferramenta.

Alta do dólar

O dólar comercial fechou esta sexta-feira (14) em queda, cotado a R$ 5,69, o menor valor para a moeda desde 7 de novembro de 2024, quando foi cotado em R$ 5,67. O movimento é um reflexo da queda inesperada nas vendas do varejo dos Estados Unidos, que elevou as apostas de corte nos juros dos Estados Unidos neste ano, num contexto de permanência dos juros altos no Brasil.

Também influenciou para o resultado a divulgação da pesquisa Datafolha sobre a avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que mostrou que 41% dos entrevistados reprovam a gestão dele, o que é o maior número já registrado pelo levantamento considerando as três passagens de Lula pela Presidência da República.