Por que a Argentina quer mudar o fuso horário do país? Proposta busca alinhar horário oficial ao fuso geográfico, prometendo economia de energia e benefícios à população Internacional|Do R7 22/08/2025 - 11h28 (Atualizado em 22/08/2025 - 11h28 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Argentina está prestes a mudar seu fuso horário, ajustando-o em uma hora para alinhar ao fuso geográfico.

A proposta foi aprovada preliminarmente pela Câmara dos Deputados e agora será analisada pelo Senado.

Defensores da mudança, como o deputado Julio Cobos, argumentam que isso irá economizar energia e melhorar o desempenho acadêmico.

Proposta que avança no Congresso argentino busca alinhar horário oficial ao fuso geográfico Divulgação/Lukas Blazek/Unsplash

A Argentina está próxima de mudar o fuso horário oficial do país, uma iniciativa que pode impactar diretamente o cotidiano de milhões de cidadãos.

Segundo o jornal argentino La Nación, a Câmara dos Deputados deu aprovação preliminar a um projeto de lei que propõe ajustar os relógios do país, adiantando-os em uma hora, para alinhar o horário oficial ao fuso horário geográfico.

A proposta, agora encaminhada ao Senado, é defendida pelo deputado e ex-vice-presidente Julio Cobos e tem como objetivo otimizar o uso da luz solar e reduzir o consumo de energia.

A sessão que aprovou o projeto, realizada na quinta-feira (21), teve 151 votos a favor, 66 contra e 8 abstenções, segundo o portal de notícias argentino Infobae.

A proposta estabelece que a Argentina adote o fuso horário -4 em vez do atual -3, praticado desde 1969. Geograficamente, a maior parte do território argentino está na zona -4, com áreas montanhosas na zona -5, o que torna o horário atual desalinhado com o horário solar real.

O principal argumento da iniciativa é a economia de energia, especialmente no inverno, quando a demanda por eletricidade e gás aumenta.

Cobos argumenta que o desalinhamento entre o horário oficial e o solar exige maior uso de iluminação artificial ao entardecer, elevando o consumo energético. A mudança, que adianta os relógios em uma hora, faria o nascer e o pôr do sol ocorrerem mais tarde, permitindo maior aproveitamento da luz natural à tarde.

Outro benefício apontado é a melhoria no desempenho acadêmico. O projeto diz que alinhar os horários com a luz solar favorece os ritmos circadianos, podendo aumentar a atenção e a produtividade dos alunos.

Além disso, a proposta prevê coordenação com países do Mercosul, como Brasil, Paraguai, Bolívia e Chile, que já utilizam o fuso -4. Segundo o Infobae, isso facilitaria a integração comercial, logística e a sincronização em setores como mercado de ações, bancos e transportes.

Essa é a terceira tentativa de Cobos de aprovar a mudança, após projetos apresentados sem sucesso em 2022 e 2024. Agora, o Senado argentino deve analisar o texto nas próximas semanas para decidir se a medida será implementada.

Na América do Sul, países como Chile e Paraguai já operam no -4, enquanto o Brasil utiliza fusos que variam de -2 a -5, dependendo da região.

Perguntas e Respostas Qual é a proposta de mudança do fuso horário na Argentina? A Argentina está próxima de mudar seu fuso horário oficial, adiantando os relógios em uma hora para alinhar o horário oficial ao fuso geográfico. A proposta foi aprovada preliminarmente pela Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. Quem está defendendo essa mudança? O deputado e ex-vice-presidente Julio Cobos é um dos principais defensores da proposta, que visa otimizar o uso da luz solar e reduzir o consumo de energia. Qual foi o resultado da votação na Câmara dos Deputados? A votação na Câmara dos Deputados ocorreu com 151 votos a favor, 66 contra e 8 abstenções. Qual é o fuso horário atual da Argentina e qual será o novo? Atualmente, a Argentina adota o fuso horário -3, que está em vigor desde 1969. A proposta sugere a adoção do fuso -4. Quais são os principais argumentos a favor da mudança? Os principais argumentos incluem a economia de energia, especialmente no inverno, e a melhoria no desempenho acadêmico, já que alinhar os horários com a luz solar pode favorecer os ritmos circadianos dos alunos. Como a mudança do fuso horário pode impactar a integração com outros países? A proposta prevê coordenação com países do Mercosul, como Brasil, Paraguai, Bolívia e Chile, que já utilizam o fuso -4, facilitando a integração comercial e logística. Essa é a primeira tentativa de mudança do fuso horário na Argentina? Não, essa é a terceira tentativa de Julio Cobos de aprovar a mudança, após tentativas sem sucesso em 2022 e 2024. Como está a situação do fuso horário em outros países da América do Sul? Na América do Sul, países como Chile e Paraguai já operam no fuso -4, enquanto o Brasil utiliza fusos que variam de -2 a -5, dependendo da região.

