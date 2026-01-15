Presidente do México deve permitir incursões norte-americanas contra cartéis de drogas no país, diz analista Donald Trump afirmou que os grupos criminosos controlam o território e sugeriu operações terrestres para combatê-los

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Os EUA estão pressionando o México para permitir operações contra cartéis de drogas.

Donald Trump sugeriu intervenções militares para combater os cartéis, que controlam o território mexicano.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, se reuniu com Trump e recusa a intervenção militar, mas considera apoio americano nas incursões.

Igor Lucena afirma que o México também desempenha um papel importante no controle da imigração latino-americana para os EUA.

Os Estados Unidos estão intensificando a pressão sobre o México para permitir operações contra cartéis de drogas. Segundo um relatório do The New York Times, autoridades americanas querem que forças dos Estados Unidos acompanhem soldados mexicanos em incursões contra supostos laboratórios de fentanil.

Donald Trump afirmou que os cartéis controlam o México e sugeriu operações terrestres para combatê-los. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, descartou uma intervenção militar e disse que teve uma boa conversa com Trump sobre segurança e tráfico de drogas.

Claudia Sheinbaum descartou intervenção militar e disse que teve boa conversa com Trump Reprodução/Record News

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (15), Igor Lucena, economista e doutor em relações internacionais, explica que a maior epidemia de drogas nos EUA é, de fato, a do fentanil, porém a substância vem da China. Embora o México seja um grande transportador de drogas para os Estados Unidos, os norte-americanos ainda precisam de ajuda do país no combate à imigração de latino-americanos.

“O México também tem o trabalho de manter as fronteiras fechadas, impedir que imigrantes do resto da América Latina cheguem nos Estados Unidos. É muito melhor impedi-los no México do que impedi-los na fronteira americana”, diz Lucena.

“Eu acho que para impedir qualquer radicalização do presidente Trump no México e até mesmo tentar impor novas tarifas, acho que ela [Sheinbaum] vai permitir, sim, possivelmente, essas incursões americanas em apoio, conjuntamente com os ataques dos Federales e das forças de segurança mexicanas, porque isso já não é uma coisa tão incomum”, destaca Lucena.

