Preso executado por asfixia com nitrogênio rejeitou as 'últimas palavras' e a 'última refeição' Testemunhas relataram que o condenado apresentou movimentos involuntários e sinais de convulsões durante a execução Internacional|Do R7 19/03/2025 - 18h15 (Atualizado em 19/03/2025 - 18h15 )

Método de asfixia por gás nitrogênio é alvo de fortes críticas Reprodução/Louisiana State Courts

O estado da Louisiana, nos EUA, realizou na noite de terça-feira (18) a primeira execução utilizando gás nitrogênio em sua história. Jessie Hoffman Jr., de 46 anos, condenado pelo estupro e assassinato da executiva de publicidade Mary Elliott em 1996, foi executado na câmara na penitenciária do estado. Essa foi a quinta execução nos Estados Unidos utilizando o método, todas realizadas no sul do país.

Nos últimos momentos de vida, Jessie Hoffman Jr. recusou-se a fazer uma declaração final e também abriu mão do direito de escolher sua última refeição.

A morte de Hoffman ocorreu 19 minutos após o início do procedimento. Testemunhas relataram que o condenado apresentou movimentos involuntários e sinais de convulsões durante o processo.

O chefe de operações do Departamento de Segurança Pública e Correções da Louisiana, Seth Smith, afirmou que os espasmos foram uma “resposta involuntária à morte” e garantiu que Hoffman parecia estar inconsciente.

‌



O método de asfixia por gás nitrogênio é alvo de fortes críticas. Organizações de direitos humanos e especialistas médicos questionam sua humanização, com a ONU classificando-o como tortura. Além disso, a técnica é proibida para a eutanásia de animais nos Estados Unidos.

Os advogados de Hoffman tentaram barrar a execução, alegando que o método é cruel e desrespeita os direitos religiosos de seu cliente, que se converteu ao budismo durante seus anos de prisão. No entanto, a Justiça manteve a sentença.