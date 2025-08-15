Putin e Trump chegam ao Alasca em aviões presidenciais usados como centros de comando
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se encontraram no Alasca nesta sexta-feira (15) para discutir uma proposta de cessar-fogo na guerra da Ucrânia. O encontro colocou lado a lado dois dos aviões presidenciais mais sofisticados do mundo, projetados para combinar segurança e estrutura de trabalho durante voos de longa duração.
Trump chegou a bordo de um dos dois Boeing 747-8 que compõem a frota Air Force One. Negociadas em 2018 por US$ 3,9 bilhões, as aeronaves contam com escadas internas, sala de comunicações, suíte presidencial, área para assessores e jornalistas, cozinha com capacidade para servir até cem pessoas e equipamento para reabastecimento em voo.
O interior, de 400 metros quadrados distribuídos em três níveis, inclui também uma enfermaria que pode ser adaptada para cirurgias e sistemas de comunicação criptografada capazes de operar em qualquer altitude.
Putin viajou no Ilyushin Il-96-300PU, versão modificada do modelo comercial soviético projetado nos anos 1980. O avião, de 55 metros de comprimento e 60 de envergadura, atinge até 900 km/h e é equipado com sistemas de radar e comunicação, além de um “botão nuclear” integrado à cabine. A configuração presidencial inclui gabinete privado, salas de reuniões e conferências, lounge para hóspedes, academia, bar e área médica com recursos de emergência e reanimação. O design interno segue um estilo neoclássico, com tons claros e detalhes inspirados na bandeira russa.
Embora o Il-96 presidencial se pareça com outros aviões da frota russa, seu interior e sistemas de bordo seguem padrões de segurança reservados a chefes de Estado. Tanto ele quanto o Air Force One permitem que o presidente de cada país mantenha comunicações estratégicas e operações de governo em pleno voo.
