Quem é Roman Starovoit, ex-ministro da Rússia achado morto após ser demitido por Putin Político era investigado por fraudes relacionadas à construção de fortificações defensivas em região de conflito entre Rússia e Ucrânia Internacional|Do R7 07/07/2025 - 18h17 (Atualizado em 07/07/2025 - 18h21 )

Starovoit tinha 53 anos e havia sido nomeado ministro dos Transportes em maio de 2024 Reprodução/X/@visegrad24

Roman Starovoit, ex-ministro dos Transportes da Rússia, foi encontrado morto nesta segunda-feira (7), no distrito urbano de Odintsovo, na região de Moscou. O corpo estava dentro do carro particular de Starovoit, com um ferimento à bala. Horas antes, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, havia oficializado a demissão dele do cargo. A principal hipótese das autoridades é que Starovoit tirou a própria vida. O Comitê de Investigações da Rússia informou que segue apurando as circunstâncias da morte.

Starovoit tinha 53 anos e havia sido nomeado ministro dos Transportes em maio de 2024, após quase cinco anos como governador da região de Kursk, na fronteira com a Ucrânia. Ele foi demitido da pasta após pouco mais de um ano no cargo. O Kremlin não apresentou justificativas formais para a exoneração. O vice-ministro Andrei Nikitin foi nomeado interinamente para o posto.

Segundo veículos russos, o ex-ministro era investigado por envolvimento em fraudes relacionadas à construção de fortificações defensivas em Kursk, região de forte conflito entre Rússia e Ucrânia. O sucessor de Starovoit como governador da região, Alexey Smirnov, foi preso em abril por desvio de aproximadamente 1 bilhão de rublos e teria prestado depoimento contra o antecessor. A imprensa local informou que Starovoit estava prestes a se tornar réu no mesmo processo.

Nascido em Kursk, em 1972, Starovoit passou parte da infância na região de Leningrado (atual São Petersburgo), para onde sua família se mudou por causa do trabalho do pai em uma usina nuclear. Formou-se em engenharia pela Universidade Técnica do Estado Báltico em 1995 e mais tarde em administração pública pela Academia Noroeste de Administração Pública.

‌



Antes de ocupar cargos de alto escalão no governo, ele teve passagem por empresas privadas e pela administração de São Petersburgo. Em 2012, assumiu a chefia da Rosavtodor, agência federal responsável pelas rodovias do país. Em 2018, foi nomeado por Vladimir Putin como governador interino de Kursk e, no ano seguinte, venceu as eleições com 81% dos votos.

Durante a invasão da Ucrânia, a região de Kursk chegou a ser parcialmente ocupada por forças ucranianas. Em março de 2025, Moscou anunciou que havia retomado o controle, mas Kiev informou que ainda mantinha posições em território russo. O período coincidiu com denúncias de má gestão e corrupção em obras de defesa na região.

‌



Starovoit foi alvo de sanções de países como Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Ucrânia e Estados Unidos. Ele era divorciado desde 2021, tinha duas filhas e acumulava condecorações como a Ordem de Honra, a Ordem de Alexandre Nevsky e a Ordem da Amizade.

