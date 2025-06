Rússia não quer paz, mas a destruição completa da Ucrânia, analisa professor

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, afirmou, nesta terça-feira (3), que o objetivo das negociações com a Ucrânia é garantir uma vitória completa de Moscou. Para o professor Vitelio Brustolin, em entrevista ao Conexão Record News , a Rússia "busca a destruição completa da Ucrânia", não está de forma nenhuma interessada na paz, mas, sim, em “anexar o território inteiro de um país vizinho”.



Medvedev também falou na derrota do regime neonazista na Ucrânia. “Ele diz que há neonazistas no governo da Ucrânia. De fato, havia o Batalhão Azov, e também havia na Rússia o grupo Wagner, notórios e reconhecidos neonazistas”, compara Brustolin, que analisa discurso como “propaganda de guerra”.