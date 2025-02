Refém israelense descobre que noiva sobreviveu após mais de 500 dias em cativeiro Casal estava no festival Nova durante os ataques terroristas do Hamas em outubro de 2023 Internacional|Do R7 24/02/2025 - 19h56 (Atualizado em 24/02/2025 - 19h56 ) twitter

Eliya Cohen, um dos reféns israelenses libertados no sábado (21), passou mais de 500 dias sequestrado pelo grupo terrorista Hamas sem saber que sua noiva, Ziv Abud, havia sobrevivido aos ataques de 7 de outubro de 2023. A última lembrança que Cohen tinha da noiva era no abrigo onde estavam escondidos com amigos e familiares, antes de serem atacados pelos terroristas.

Os dois estavam no festival Nova quando precisaram se abrigar com outras 25 pessoas. O Hamas jogou nove granadas no bunker, matando 16 pessoas, incluindo o sobrinho de Abud. Quatro foram sequestrados, incluindo Cohen, e apenas um grupo, que incluía Abud, conseguiu ser resgatado por soldados israelenses.

Um vídeo emocionante divulgado nesta segunda-feira (24) pelas Forças de Defesa de Israel mostra o reencontro do casal. “Você é minha vida, meu querido”, diz Abud. Entre beijos, Cohen pergunta como ela está, visivelmente emocionado.

Reencontro após o horror

Durante meses, Abud viveu com o trauma do ataque e a incerteza sobre o paradeiro de Cohen. Quando soube que o rapaz havia comprado um anel de noivado e planejava pedi-la em casamento, Abud passou a chamá-lo de ‘noivo’ em entrevistas, sem saber se ele estava vivo. Em janeiro, disse ao jornal The Guardian: “Não me sinto viva agora. Estou apenas esperando.”

Nas redes sociais, Abud expressou dor sobre a perda de amigos e a incerteza sobre o reencontro com Cohen: “O que vou dizer a ele? Como contar sobre Amit, Yonatan e os amigos que não estão mais vivos?”, escreveu no Instagram.

Troca de reféns

Até o momento, 25 reféns israelenses foram libertados como parte da primeira fase do cessar-fogo. No total, 33 israelenses, incluindo os restos mortais de oito reféns, devem ser entregues em troca de quase 2.000 prisioneiros palestinos até meados de março.