Irã realiza exercício militar em meio a tensões com EUA e Israel Exercício militar deve se estender até meados de março, com atuação das forças terrestres, aéreas e navais Internacional|Do R7 21/02/2025 - 20h46 (Atualizado em 21/02/2025 - 20h46 )

Batizadas de Zolfaghar 1403, as manobras militares iranianas se estenderão do sudeste do país ao norte do Oceano Índico Divulgação/Ministério da Defesa e Logística do Irã

As forças armadas do Irã darão início a um amplo exercício militar neste sábado (22), em um momento de crescente tensão com Israel e os Estados Unidos devido a manutenção do programa nuclear iraniano. A movimentação ocorre enquanto bombardeiros B-52 americanos realizam sobrevoos na região.

Batizadas de Zolfaghar 1403, as manobras militares iranianas se estenderão do sudeste do país ao norte do Oceano Índico e contarão com a participação de tropas terrestres, defesa aérea e forças navais. Apesar de serem lideradas pelo Exército iraniano, o país também vem realizando treinamentos conjuntos com a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), focados na proteção de instalações nucleares estratégicas.

O almirante Habibollah Sayyari, comandante do exercício, afirmou que qualquer ataque aos interesses iranianos será respondido com força. O treinamento deve se estender até meados de março.

A decisão de Teerã ocorre em meio a relatos de que a capacidade de defesa do Irã estaria no nível mais fraco em décadas, após ataques israelenses que teriam prejudicado a rede militar iraniana e a produção de mísseis do país. Segundo fontes de inteligência dos EUA citadas pelo jornal Washington Post, Israel vê o Irã como vulnerável após os bombardeios de outubro que enfraqueceram defesas aéreas.

Os Estados Unidos também intensificaram sua presença militar no Oriente Médio. O Comando Central dos EUA (CENTCOM) confirmou que bombardeiros B-52 realizaram dois sobrevoos na região em um intervalo de 48 horas, destacando a capacidade americana de mobilização em caso de escalada.

Sobre os bombardeiros dos EUA, o almirante Sayyari declarou: “Qualquer inimigo que tente prejudicar nossos interesses por terra, ar ou mar sofrerá grandes danos.”