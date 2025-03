Rússia diz que cessar-fogo temporário seria apenas descanso a militares ucranianos Kremlin busca acordo de longo prazo para a guerra e negocia pontos com os Estados Unidos Internacional|Do R7 13/03/2025 - 09h13 (Atualizado em 13/03/2025 - 09h13 ) twitter

Guerra entre Rússia e Ucrânia já dura mais de três anos Reprodução/Record News - 06.03.2025

Em declarações à TV estatal russa nesta quinta-feira (13), o assistente do presidente da Rússia, Yuri Ushakov, afirmou que o cessar-fogo temporário na Ucrânia, proposto pelos EUA, não passa de um descanso para as forças militares ucranianas, uma visão que reflete a cautela de Vladimir Putin em relação a qualquer acordo que não atenda aos seus interesses de longo prazo no conflito.

De acordo com Ushakov, a Rússia busca um assentamento pacífico duradouro na Ucrânia, que considere os interesses e preocupações de Moscou. A proposta de armistício temporário, portanto, é vista com ceticismo, pois não resolve as questões subjacentes ao conflito.

“Esses passos que imitam ações pacíficas, acho que não são necessários para ninguém na situação atual,” destacou Ushakov.

A Rússia mantém contatos regulares com os Estados Unidos, com Ushakov enfatizando que esses diálogos são conduzidos de forma tranquila.

‌



Moscou espera que Washington considere sua posição nas negociações futuras, especialmente em relação à adesão da Ucrânia à Otan (aliança militar do Ocidente), um ponto crucial para os russos.

No entanto, sob a administração de Donald Trump, já foram enviados sinais a Moscou de que os EUA entendem que a adesão da Ucrânia à aliança militar está fora de questão.

‌



A resposta da Rússia ao cessar-fogo proposto será crucial para o futuro do conflito. Enquanto a Ucrânia busca uma solução pacífica, a Rússia parece focada em fortalecer sua posição militar e diplomática antes de avançar em qualquer acordo.

