Rússia pode estar por trás de assassinato de ex-presidente do Parlamento ucraniano; entenda

Polícia Nacional da Ucrânia divulgou imagem da detenção do suspeito, um homem, morador de Lviv, de 52 anos Divulgação/Polícia Nacional da Ucrânia

A Ucrânia acusou a Rússia de estar envolvida no assassinato do ex-presidente do Parlamento Andriy Parubiy, morto a tiros no sábado (30) na cidade de Lviv, no oeste do país. As informações são das agências de notícias France-Presse (AFP) e Reuters.

Parubiy, de 54 anos, foi atingido por oito disparos feitos por um homem disfarçado de entregador, que fugiu em seguida. A polícia ucraniana anunciou, na madrugada desta segunda-feira (1), a detenção do suspeito na região de Khmelnytskyi, a leste de Lviv.

O chefe da Polícia Nacional da Ucrânia, Ivan Vyhivskyi, afirmou que o crime não foi acidental e apontou um “rastro russo” na ação. A declaração foi feita nas redes sociais da autoridade.

“Ele passou muito tempo se preparando, observando, planejando e finalmente puxando o gatilho. Há envolvimento russo”, disse Vyhivskyi. A Rússia não se pronunciou sobre o caso, e ninguém reivindicou a responsabilidade pelo assassinato.

Parubiy foi uma figura central nos movimentos pró-europeus de 2004 e 2014, que exigiam maior aproximação da Ucrânia com a Europa e o afastamento da influência russa sobre o país.

Ele desempenhou um papel de destaque como “comandante” dos grupos de autodefesa durante os protestos de Maidan, em 2014, que culminaram na destituição do então presidente pró-Rússia Viktor Yanukovych.

Formado em História, Parubiy foi presidente do Parlamento entre 2016 e 2019 e, após a saída de Yanukovych, ocupou o cargo de secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia entre fevereiro e agosto de 2014.

De acordo com o ministro do Interior da Ucrânia, Ihor Klymenko, o crime foi cuidadosamente planejado. “Os movimentos da vítima foram estudados, uma rota foi mapeada, e um plano de fuga foi pensado”, afirmou em comunicado no Telegram.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a operação de detenção envolveu dezenas de policiais e agentes de segurança. Ele também confirmou que o suspeito, um morador de Lviv de 52 anos, prestou depoimento inicial.

Vadym Onyshchenko, chefe regional do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), classificou o caso como um possível “assassinato por encomenda” e indicou, em um comunicado do órgão, o envolvimento de serviços de segurança russos na organização do crime.

A polícia divulgou imagens da detenção, mostrando um homem sem camisa e algemado sendo retirado de um apartamento por forças especiais.

Desde o início da invasão russa, em 2022, Ucrânia e Rússia trocam acusações sobre assassinatos de figuras políticas e militares de ambos os lados. A imprensa russa informou que Parubiy era procurado por Moscou desde 2023. Em 2014, ele já havia sobrevivido a uma tentativa de assassinato com uma granada, segundo a imprensa ucraniana.

