Família diz que brasileiro foi enganado com promessa de R$ 2 milhões para lutar pelo exército russo

Uma família de Bauru (SP) afirma que um brasileiro foi enganado por um movimento que atrai combatentes para lutar pelo exército russo . Victor, de 24 anos, teria sido recrutado pela internet para lutar na guerra contra a Ucrânia , e embarcou para a Rússia com a promessa de ganhar R$ 2 milhões pela atuação. No entanto, quando chegou ao país, o homem teve seus documentos confiscados e não recebeu nada.



O rapaz morava com os pais e trabalhava como pedreiro. O pai dele revela que tentou alertá-lo sobre o risco de golpe: "Eu falei para ele, por que você vai fazer isso se você está bem aqui no Brasil? Você vai comprar uma briga em uma guerra que não é do nosso país? A troco de quê? A troco de engano? A troco de dinheiro?".



"Ele foi com uma promessa de ter um salário maior, de ter um ganho bom para poder ajudar, para ele conseguir conquistar os seus sonhos e conseguir ajudar a minha mãe. E nisso ele começou a relatar para a gente que tudo isso era mentira. Começou a relatar que o contrato foi um contrato de fraude, que ele está sem até documentação militar, ele está sem identificação e que ele está machucado", afirmou a irmã de Victor.