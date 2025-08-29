Família diz que brasileiro foi enganado com promessa de R$ 2 milhões para lutar pelo exército russo
Ao chegar para atuar na guerra contra a Ucrânia, Victor teve documentos confiscados
Uma família de Bauru (SP) afirma que um brasileiro foi enganado por um movimento que atrai combatentes para lutar pelo exército russo. Victor, de 24 anos, teria sido recrutado pela internet para lutar na guerra contra a Ucrânia, e embarcou para a Rússia com a promessa de ganhar R$ 2 milhões pela atuação. No entanto, quando chegou ao país, o homem teve seus documentos confiscados e não recebeu nada.
O rapaz morava com os pais e trabalhava como pedreiro. O pai dele revela que tentou alertá-lo sobre o risco de golpe: "Eu falei para ele, por que você vai fazer isso se você está bem aqui no Brasil? Você vai comprar uma briga em uma guerra que não é do nosso país? A troco de quê? A troco de engano? A troco de dinheiro?".
"Ele foi com uma promessa de ter um salário maior, de ter um ganho bom para poder ajudar, para ele conseguir conquistar os seus sonhos e conseguir ajudar a minha mãe. E nisso ele começou a relatar para a gente que tudo isso era mentira. Começou a relatar que o contrato foi um contrato de fraude, que ele está sem até documentação militar, ele está sem identificação e que ele está machucado", afirmou a irmã de Victor.
Últimas