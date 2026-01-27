Aliança entre China e Rússia é criada em resposta à força dos aliados dos EUA, explica pesquisador Ministro da defesa chinês afirma que Pequim está disposto a fortalecer a coordenação estratégica com Moscou

Durante videoconferência, China e Rússia se comprometem a fortalecer a coordenação estratégica.

Ministro da Defesa chinês destaca a importância de melhorar a cooperação e o intercâmbio entre os países.

Decisão surge após estratégia de defesa dos EUA exigir que aliados invistam 5% do PIB em defesa.

Pesquisador aponta que o fortalecimento militar dos EUA provoca resposta da China e alinhamento com a Rússia.

Durante uma videoconferência entre os representantes da China e da Rússia, o ministro da Defesa chinês afirmou que os dois países devem fortalecer a coordenação estratégica, enriquecer a substância da cooperação e aprimorar os mecanismos de intercâmbio. O objetivo é reforçar a capacidade conjunta de resposta a riscos e desafios.

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (27), Vitelio Brustolin, pesquisador e professor de relações internacionais, explica que, essa decisão de unir forças se deu após a publicação da estratégia nacional de defesa dos Estados Unidos, em janeiro, dizendo que os aliados dos EUA devem investir 5% do PIB (Produto Interno Bruto) em defesa. Não só os países da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), mas também Coreia do Sul e Japão.

“O Trump quer que os seus aliados sejam tão fortes militarmente que isso cria uma dissuasão para que outros países se unam contra os Estados Unidos e aliados. E isso é o que criou essa resposta forte da China”, afirma.

