EUA podem retirar Khamenei do Irã ‘sem derrubar o regime’, afirma pesquisador
Porta-aviões americano chega ao Oriente Médio para monitorar a instabilidade no país; Trump disse que não descarta intervenção militar
Um porta-aviões americano chegou ao Oriente Médio para monitorar a instabilidade no Irã. O presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos não descartam uma intervenção militar. Os protestos começaram no país em dezembro devido à crise econômica e deram origem a um movimento pela derrubada do regime islâmico.
Segundo um grupo de direitos humanos sediado nos Estados Unidos, a repressão às manifestações resultou em 6.000 mortes. Outros 17 mil casos são investigados. Segundo Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais e pesquisador, o aparato militar dos Estados Unidos na região está aumentando, ou no Mediterrâneo, ou próximo ao Golfo Pérsico.
“Existe uma possibilidade de que os Estados Unidos tentem derrubar o Khamenei, como fizeram com Maduro na Venezuela, sem derrubar o regime. Ou seja, retirariam o Khamenei do poder, ele está com 86 anos, não tem um sucessor público, ele indicou três religiosos, com idade avançada para substituí-lo, mas esses nomes não foram divulgados”, afirma, em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (27).
Segundo Brustolin, teria que haver uma negociação com alguém de dentro do regime, ou com o Pezeshkian, ou com alguém da Guarda Revolucionária Islâmica que pudesse sustentar o regime, evitando uma guerra civil no dia seguinte, ou seja, seria a queda do Ali Khamenei, mas não uma mudança de regime a princípio.
