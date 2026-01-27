Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Irã


EUA podem retirar Khamenei do Irã ‘sem derrubar o regime’, afirma pesquisador

Porta-aviões americano chega ao Oriente Médio para monitorar a instabilidade no país; Trump disse que não descarta intervenção militar

Internacional|Do R7, com RECORD NEWS

  • Google News

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Um porta-aviões americano chegou ao Oriente Médio para monitorar a instabilidade no Irã.
  • Protestos no país começaram devido à crise econômica, resultando em milhares de mortes.
  • Donald Trump não descarta uma intervenção militar e há discussões sobre a retirada de Khamenei do poder.
  • Pesquisador sugere que a retirada de Khamenei não significaria a derrubada do regime islâmico, evitando uma guerra civil.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Um porta-aviões americano chegou ao Oriente Médio para monitorar a instabilidade no Irã. O presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos não descartam uma intervenção militar. Os protestos começaram no país em dezembro devido à crise econômica e deram origem a um movimento pela derrubada do regime islâmico.

Segundo um grupo de direitos humanos sediado nos Estados Unidos, a repressão às manifestações resultou em 6.000 mortes. Outros 17 mil casos são investigados. Segundo Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais e pesquisador, o aparato militar dos Estados Unidos na região está aumentando, ou no Mediterrâneo, ou próximo ao Golfo Pérsico.


Donald Trump disse que os EUA não descartam uma intervenção militar no Irã Reprodução/Record News

“Existe uma possibilidade de que os Estados Unidos tentem derrubar o Khamenei, como fizeram com Maduro na Venezuela, sem derrubar o regime. Ou seja, retirariam o Khamenei do poder, ele está com 86 anos, não tem um sucessor público, ele indicou três religiosos, com idade avançada para substituí-lo, mas esses nomes não foram divulgados”, afirma, em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (27).

Segundo Brustolin, teria que haver uma negociação com alguém de dentro do regime, ou com o Pezeshkian, ou com alguém da Guarda Revolucionária Islâmica que pudesse sustentar o regime, evitando uma guerra civil no dia seguinte, ou seja, seria a queda do Ali Khamenei, mas não uma mudança de regime a princípio.

Search Box

Busque no R7

 

Ali Khamenei

Donald Trump

Estados Unidos

Irã

Oriente médio

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.