Satélite registra densa nuvem de poeira que saiu do Saara e atingiu Itália e Grécia Fenômeno ocorreu entre domingo (2) e segunda-feira (3), segundo a União Europeia Internacional|Do R7 04/02/2025 - 15h03 (Atualizado em 04/02/2025 - 15h03 )

Satélite registra densa nuvem de poeira que saiu do Saara e atingiu a Itália Divulgação/Serviço de Monitoramento da Atmosfera Copernicus (CAMS)

Uma imagem de satélite divulgada pela União Europeia nesta terça-feira (4) mostra o trajeto de uma densa nuvem de poeira que saiu do deserto do Saara, na África, e foi transportada por um ciclone até o sul da Itália.

O registro, capturado pelo Serviço de Monitoramento da Atmosfera Copernicus (CAMS), mostra a poeira que foi arrastada por ventos fortes e atingiu cidades como Sicília e Calábria no domingo (2), deixando o céu com uma tonalidade amarelada e reduzindo a visibilidade em algumas áreas.

Horas mais tarde, na segunda-feira (3), a nuvem seguiu em direção ao leste, chegando à Grécia, segundo o CAMS.

Os meteorologistas dizem que o fenômeno é comum. O clima no deserto permite que, em algumas épocas do ano, correntes de vento levantem uma densa quantidade de poeira da região e a transporte para a Europa.

A suspensão da poeira na atmosfera, no entanto, “pode afetar a qualidade do ar, a visibilidade e a saúde respiratória”, de acordo com o Copernicus, que monitora e prevê a qualidade do ar em escala global.