Internacional |Do R7

Terremoto de 4,8 graus de magnitude atinge a região de Nova York, nos EUA Epicentro do abalo sísmico desta sexta-feira ocorreu no distrito de Lebanon, em Nova Jersey, estado vizinho

Alto contraste

A+

A-

Tremor foi confirmado pelo Serviço Geológico dos EUA Tremor foi confirmado pelo Serviço Geológico dos EUA (Camila Juliotti/R7 - 28.10.2023)

Um terremoto de magnitude 4,8 atingiu a região de Nova York, nos Estados Unidos, às 11h23 (horário de Brasília) desta sexta-feira (5), informou o Serviço Geológico do país (USGS, na sigla em inglês). O epicentro do abalo sísmico ocorreu no distrito de Lebanon, em Nova Jersey, estado vizinho, a 4,7 km de profundidade.

A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, manifestou-se no X e disse que a equipe dela "está avaliando impactos e eventuais danos que possam ter ocorrido e atualizaremos o público ao longo do dia".

O gabinete do prefeito de Nova York, Eric Adams, informou não haver relatos de "grandes impactos" na cidade até o momento.

A rede de TV ABC7 afirma que o Corpo de Bombeiros e a polícia local também não haviam recebido informações de danos causados pelo tremor.

Mapa mostra epicentro do terremoto e áreas onde possivelmente ele foi sentido Mapa mostra epicentro do terremoto e áreas onde possivelmente ele foi sentido (Reprodução/USGS)

O mapa em tempo real do USGS mostra que o terremoto foi sentido também em cidades no leste do estado da Pensilvânia, em uma pequena porção de Connecticut e em Long Island.

Um tremor de terra de magnitude 1,7 já havia atingido a região em janeiro, segundo o Serviço Geológico.

"Desde os tempos coloniais, as pessoas no corredor urbano Nova York - Filadélfia - Wilmington sentiram pequenos terremotos e sofreram danos causados ​​por terremotos maiores e pouco frequentes. A cidade de Nova York foi danificada em 1737 e 1884. Terremotos moderadamente prejudiciais ocorrem em algum lugar do corredor urbano cerca de duas vezes por século, e terremotos menores são sentidos aproximadamente a cada 2-3 anos", diz o órgão.