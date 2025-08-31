Terremoto de magnitude 6,0 atinge o leste do Afeganistão e deixa mortos e feridos Sismo próximo à fronteira com o Paquistão provocou pelo menos nove mortes e 25 feridos Internacional|Do R7, em Brasília 31/08/2025 - 20h49 (Atualizado em 31/08/2025 - 20h49 ) twitter

Região no Afeganistão atingido pelo terremoto Serviço Geológico dos Estados Unidos/Reprodução - 31.08.2025

Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu a província de Nangarhar, no leste do Afeganistão, na noite deste domingo (24), às 23h47 no horário local, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O epicentro ficou próximo a Jalalabad, a cerca de 120 quilômetros de Cabul, em profundidade estimada entre 8 e 14 quilômetros.

Autoridades locais confirmaram ao menos nove mortos e 25 feridos, número que pode crescer com o avanço das buscas.

O porta-voz do departamento de saúde regional, Ajmal Darwaish, informou que as vítimas foram levadas a hospitais da região. Um alerta laranja do sistema Pager, da USGS, foi emitido, indicando risco elevado de perdas humanas e econômicas.

Cerca de 20 minutos após o tremor inicial, um abalo de 4,5 atingiu a mesma área, seguido de outro de 5,2. Relatos de Cabul apontam que o impacto foi sentido a mais de 100 quilômetros de distância, levando moradores a abandonar prédios durante a madrugada.

Resgate

O porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, afirmou que equipes de resgate foram mobilizadas com apoio de recursos da capital e de províncias vizinhas.

O Afeganistão encontra-se em região altamente vulnerável por estar no encontro das placas tectônicas da Índia e da Eurásia.

Em outubro de 2023, um terremoto de 6,3 magnitude matou mais de 2.000 pessoas no oeste do país, enquanto em junho de 2022 outro tremor de 5,9 causou mais de 1.000 mortes no leste.

