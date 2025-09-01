Terremoto no Afeganistão: o que se sabe sobre o tremor que deixou mais de 800 mortos Tremor de magnitude 6,0 atingiu províncias no leste do país no domingo (31), destruindo vilas e deixando milhares de feridos Internacional|Do R7 01/09/2025 - 08h04 (Atualizado em 01/09/2025 - 08h04 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Terremoto de magnitude 6,0 atingiu o leste do Afeganistão, causando mais de 800 mortes e cerca de 3.000 feridos.

Epicentro do tremor localizou-se a 27 km de Jalalabad, afetando principalmente as províncias de Nangarhar e Kunar.

Operações de resgate continuam, com necessidade urgente de ajuda em regiões devastadas e hospitais sobrecarregados.

O terremoto é o segundo grande desastre natural no Afeganistão em menos de dois anos, com retorno dos números de vítimas ainda incertos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Feridos são transportados em helicópteros após terremoto no Afeganistão Reprodução/Boletim JR 24H

Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu o leste do Afeganistão na noite de domingo (31), provocando a morte de pelo menos 812 pessoas e deixando cerca de 3.000 feridos, de acordo com o governo do país, que é controlado pelos terroristas do Talibã desde 2021.

O tremor, que ocorreu pouco antes da meia-noite, no horário local (17h, no horário de Brasília), teve epicentro a 27 km a leste-nordeste de Jalalabad, na província de Nangarhar, a uma profundidade de 8 km, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Segundo a agência de notícias Associated Press (AP), as províncias de Nangarhar e Kunar foram as mais afetadas. Imagens mostram feridos sendo transportados em macas para helicópteros, enquanto moradores usavam as mãos para remover destroços.

Sharafat Zaman, porta-voz do Ministério da Saúde, afirmou que várias aldeias foram devastadas, e que as operações de resgate continuam nesta segunda-feira (1). O Ministério da Defesa enviou 30 médicos e 800 kg de medicamentos para Kunar, onde hospitais estão sobrecarregados, segundo rede Al Jazeera.

Um morador do distrito de Nurgal, em Kunar, uma das áreas mais atingidas, relatou à AP que “quase toda a vila foi destruída”. “As crianças, os idosos, os jovens estão sob os escombros. Precisamos de ajuda para resgatar as pessoas soterradas”, disse.

Região no Afeganistão atingido pelo terremoto Serviço Geológico dos Estados Unidos/Reprodução - 31.08.2025

A precariedade das construções no Afeganistão, muitas feitas de tijolos de barro e madeira em áreas rurais, agrava os danos, de acordo com a agência de notícias. O terreno montanhoso e remoto da região, no leste do país, dificultou as comunicações.

Zaman afirmou que os números de vítimas podem aumentar à medida que mais áreas reportarem dados. Zabihullah Mujahid, porta-voz do governo, garantiu que “todos os recursos disponíveis serão usados para salvar vidas”.

O terremoto foi sentido no Paquistão, inclusive na capital Islamabad, mas não há registros de vítimas ou danos no país. O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, expressou solidariedade no X, afirmando que o Paquistão está pronto para oferecer apoio.

Este é o segundo grande terremoto no Afeganistão em menos de dois anos. Em outubro de 2023, um tremor de magnitude 6,3 matou entre 1.500 (estimativa da ONU [Organização das Nações Unidas) e 4.000 pessoas (segundo o Talibã). Foi o desastre natural mais mortal no país em décadas.

