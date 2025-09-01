Terremoto no Afeganistão: o que se sabe sobre o tremor que deixou mais de 800 mortos
Tremor de magnitude 6,0 atingiu províncias no leste do país no domingo (31), destruindo vilas e deixando milhares de feridos
Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu o leste do Afeganistão na noite de domingo (31), provocando a morte de pelo menos 812 pessoas e deixando cerca de 3.000 feridos, de acordo com o governo do país, que é controlado pelos terroristas do Talibã desde 2021.
O tremor, que ocorreu pouco antes da meia-noite, no horário local (17h, no horário de Brasília), teve epicentro a 27 km a leste-nordeste de Jalalabad, na província de Nangarhar, a uma profundidade de 8 km, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.
Segundo a agência de notícias Associated Press (AP), as províncias de Nangarhar e Kunar foram as mais afetadas. Imagens mostram feridos sendo transportados em macas para helicópteros, enquanto moradores usavam as mãos para remover destroços.
Sharafat Zaman, porta-voz do Ministério da Saúde, afirmou que várias aldeias foram devastadas, e que as operações de resgate continuam nesta segunda-feira (1). O Ministério da Defesa enviou 30 médicos e 800 kg de medicamentos para Kunar, onde hospitais estão sobrecarregados, segundo rede Al Jazeera.
Um morador do distrito de Nurgal, em Kunar, uma das áreas mais atingidas, relatou à AP que “quase toda a vila foi destruída”. “As crianças, os idosos, os jovens estão sob os escombros. Precisamos de ajuda para resgatar as pessoas soterradas”, disse.
A precariedade das construções no Afeganistão, muitas feitas de tijolos de barro e madeira em áreas rurais, agrava os danos, de acordo com a agência de notícias. O terreno montanhoso e remoto da região, no leste do país, dificultou as comunicações.
Zaman afirmou que os números de vítimas podem aumentar à medida que mais áreas reportarem dados. Zabihullah Mujahid, porta-voz do governo, garantiu que “todos os recursos disponíveis serão usados para salvar vidas”.
O terremoto foi sentido no Paquistão, inclusive na capital Islamabad, mas não há registros de vítimas ou danos no país. O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, expressou solidariedade no X, afirmando que o Paquistão está pronto para oferecer apoio.
Este é o segundo grande terremoto no Afeganistão em menos de dois anos. Em outubro de 2023, um tremor de magnitude 6,3 matou entre 1.500 (estimativa da ONU [Organização das Nações Unidas) e 4.000 pessoas (segundo o Talibã). Foi o desastre natural mais mortal no país em décadas.
