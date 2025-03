Toureiro de 29 anos leva chifrada grave e precisa passar por cirurgia de 9 horas Toureiro Emilio Macías sofre acidente grave ao ser atingido por touro durante evento no México Internacional|Do R7 05/03/2025 - 14h18 (Atualizado em 05/03/2025 - 14h18 ) twitter

No último sábado (1º), a arena La Ranchero Aguilar, em Tlaxcala, foi palco de uma cena chocante durante uma corrida especial de carnaval.

O toureiro Emilio Macías, de 28 anos, sofreu um grave ferimento ao ser atingido por um touro chamado Faraón.

O acidente aconteceu no momento final da apresentação, quando Macías errou o movimento e acabou atingido na parte inferior do corpo. O impacto foi tão forte que o toureiro ficou preso em um dos chifres do animal, sendo arrastado pela arena por cerca de dez segundos – um momento de desespero para a plateia.

Após ser socorrido na arena, Macías foi transferido para um hospital na cidade de Puebla, onde passou por uma cirurgia delicada na perna e no reto. Seu estado ainda é considerado grave, segundo informações do jornal El Correo.

‌



Oriundo de uma família tradicional no universo das touradas, Macías iniciou sua carreira profissional em agosto de 2012. Embora seja uma prática enraizada na cultura mexicana, as touradas seguem sendo alvo de intensos debates e críticas de organizações defensoras dos direitos dos animais.

🇲🇽 | El torero Emilio Macías sufrió una cornada brutal mientras intentaba una estocada final en Tlaxcala, México. El toro lo lanzó por el aire y lo hirió en la espalda baja. Su estado de salud es crítico. https://t.co/BKjsWMp2jb — UHN PLUS (@UHN_Plus) March 3, 2025