Trágico caso familiar em Buenos Aires: mulher mata marido e filhos e deixa carta com sangue Crime brutal revela profunda crise emocional e levanta dúvidas sobre saúde mental da suspeita Internacional|Do R7 23/05/2025 - 14h46 (Atualizado em 23/05/2025 - 14h46 )

Família levava uma vida aparentemente normal e sempre postava fotos nas redes sociais Reprodução/Facebook/Laura Leguizamon

Quatro pessoas foram encontradas mortas, na quarta-feira (21), em um apartamento, em Villa Crespo, bairro de classe média de Buenos Aires, na Argentina. Todas as pessoas eram da mesma família. Todos os indícios levam a crer que a mãe seja a responsável pelos crimes.

Na tarde de quarta-feira, a empregada doméstica Lucía encontrou o corpo do adolescente Ian Seltzer Leguizamón, de 15 anos, estirado em um corredor do apartamento da família, em meio a um grande banho de sangue. Em choque, ela acionou a polícia.

Ao chegarem no local, as autoridades descobriram que o crime não se limitava a uma vítima: o marido da mulher, Bernardo Adrián Seltzer, de 53 anos, foi encontrado na cama com várias facadas, e o outro filho do casal, Ivo, de 12 anos, também estava morto em seu quarto, com sinais de defesa.

‌



A mãe, Laura Fernanda Leguizamón, de 50 anos, foi encontrada sem vida no banheiro, com uma única facada no coração. A cena indicava um possível triplo homicídio seguido de suicídio.

‌



A residência não apresentava sinais de arrombamento, nem objetos de valor foram levados, sugerindo que ninguém estranho esteve no local, reforçando a hipótese de um crime doméstico.

‌



Na cozinha, a polícia encontrou uma carta manuscrita manchada de sangue, com frases desconexas e pedidos de desculpas. O conteúdo revela um estado mental perturbado, com expressões como “foi muita coisa” e “eu os amo, me desculpe”.

Fontes da investigação relataram que a carta parece ter sido escrita em diferentes momentos, com traços irregulares e instáveis, condizentes com o estado mental de alguém perturbado e descontrolado.

A irmã de Laura informou às autoridades que ela enfrentava problemas psiquiátricos e estava em tratamento médico. A empregada doméstica também notou mudanças recentes no comportamento da mulher, que parecia irritada, inquieta e possivelmente havia interrompido a medicação prescrita.

Medicamentos como sertralina (antidepressivo), midax (antipsicótico) e olanzapina (usado em casos de esquizofrenia) foram apreendidos no local, corroborando as informações sobre seu quadro clínico.

A perícia indicou que os homicídios ocorreram durante a madrugada, por volta das 6h, embora nenhum vizinho tenha ouvido barulhos, gritos ou pedidos de socorro, o que intriga os investigadores.

Laura e Bernardo pareciam levar uma vida feliz, com muitas viagens postadas nas redes sociais Reprodução/Facebook/Laura Leguizamon

Nas redes sociais, a família mostrava uma imagem de harmonia e felicidade, com fotos de viagens, celebrações e momentos cotidianos compartilhados regularmente, o que contrasta com o desfecho trágico.

Bernardo era um profissional respeitado no setor agroindustrial, atuando como analista e consultor para grandes empresas, e em entrevistas anteriores destacava o valor que dava à família, chamando a esposa de amorosa e os filhos de lindos.

A investigação ainda busca esclarecer os motivos que levaram ao crime e se alguém mais teve acesso ao apartamento nas horas anteriores aos fatos, embora a hipótese principal aponte para a autoria exclusiva de Laura.

Além da carta na cozinha, foi encontrada outra anotação, de escrita trêmula, com possíveis indícios de medo em relação a um dos pais, mas sua autoria e contexto ainda são desconhecidos.

O bairro de Villa Crespo permanece abalado. Moradores, comerciantes e vizinhos expressam incredulidade, tristeza e questionamentos sobre como uma família aparentemente comum poderia viver uma tragédia tão profunda.

Alguns vizinhos relataram desconhecer conflitos no apartamento, enquanto outros comentaram pequenas tensões ou episódios isolados, mas nada que sugerisse uma situação crítica.

No dia da descoberta, a movimentação policial chamou atenção, e o gato da família, único ser vivo que saiu do apartamento, foi levado pelos agentes sob cuidados especiais, simbolizando o silêncio da casa marcada pelo horror.

A justiça segue trabalhando para reconstruir as últimas horas da família Seltzer Leguizamón e investigar todos os detalhes que possam ajudar a entender essa tragédia que abalou Buenos Aires.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5