Tremores em Santorini levam autoridades a reforçar alertas para moradores e turistas Série de abalos sísmicos atinge a região entre Santorini e Amorgos; especialistas recomendam medidas de precaução Internacional|Do R7 02/02/2025 - 10h15 (Atualizado em 02/02/2025 - 10h15 )

Tremores em Santorini levam autoridades a reforçar alertas para moradores e turistas Reprodução

As autoridades gregas emitiram um alerta para moradores e visitantes da ilha de Santorini após um aumento da atividade sísmica na região. Nos últimos dias, uma série de tremores, com magnitudes variando entre 4,3 e 4,5, foi registrada entre Santorini e a ilha vizinha de Amorgos. Diante da situação, recomenda-se evitar aglomerações em espaços fechados e frequentar determinados portos, especialmente os menores, onde há maior risco de impacto.

De acordo com o Instituto Geodinâmico de Atenas, os tremores começaram na sexta-feira e seguiram ao longo do fim de semana. Apesar de não apresentarem ligação com a atividade vulcânica e mostrarem sinais de enfraquecimento, especialistas sugeriram medidas preventivas para garantir a segurança da população. Entre elas, o fechamento das escolas na segunda-feira e a recomendação para evitar os portos de Ammoudi e Fira – este último muito utilizado por cruzeiros que chegam à ilha.

Santorini, um dos destinos turísticos mais visitados da Grécia, é conhecida por sua beleza natural e paisagens vulcânicas. No entanto, sua localização geológica a torna vulnerável a tremores frequentes, uma característica comum em diversas regiões do país. A Grécia está situada sobre múltiplas falhas tectônicas e frequentemente registra terremotos, embora a maioria seja de baixa intensidade e não cause danos significativos.

As autoridades locais continuam monitorando a situação e reforçam que, embora o risco imediato pareça reduzido, é essencial que moradores e turistas sigam as recomendações de segurança.

