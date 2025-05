Trump ameaça Rússia com novas sanções se cessar-fogo na Ucrânia não for cumprido Trump disse que os EUA estão comprometidos com a paz ao lado dos europeus Internacional|Do Estadão Conteúdo 08/05/2025 - 19h56 (Atualizado em 08/05/2025 - 21h11 ) twitter

Trump: proposta de trégua é por um cessar-fogo incondicional de 30 dias Molly Riley/Official White House Photo - 5.5.2025

Os Estados Unidos voltaram a colocar sanções sobre a mesa como instrumento de pressão contra a Rússia, desta vez no contexto de uma possível trégua temporária — e, posteriormente, permanente — na guerra da Ucrânia.

Em publicação nesta quinta-feira (8), na Truth Social, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que “caso o cessar-fogo não seja cumprido, os EUA e seus parceiros imporão novas sanções à Rússia”. A proposta de trégua, segundo ele, é por um “cessar-fogo incondicional de 30 dias”.

Trump disse que os EUA estão comprometidos com a paz ao lado dos europeus. “Milhares de jovens soldados estão morrendo semanalmente, e todos deveriam querer que ISSO PARE. Eu quero, e os Estados Unidos da América também”, escreveu. “Estarei disponível a qualquer momento, caso meus serviços sejam necessários.”

Paralelamente, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou, por meio de comunicado, que seu país está pronto para aceitar a trégua imediata.

‌



“Informo também que a Ucrânia está pronta para um cessar-fogo de 30 dias a partir de hoje. Esperamos que a Rússia aceite esta proposta”, disse, após conversa telefônica com Trump realizada nesta tarde.

Zelensky afirmou que discutiu com Trump “a necessidade de esforços contínuos pela paz, incluindo medidas concretas que podem ser tomadas”.

‌



Segundo ele, os dois líderes “concordaram em manter contatos futuros”. O presidente da Ucrânia ainda reforçou a disposição do país para negociações, mas com um alerta: “A Rússia deve demonstrar seriedade em sua intenção de encerrar a guerra, começando com uma cessação total e incondicional das hostilidades.”

