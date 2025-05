‘Envolvidos não estão pensando em cessar-fogo mais amplo’, diz professor sobre guerra na Ucrânia

A guerra na Ucrânia não terá uma trégua tão cedo, segundo o analista internacional Bruno Pasquarelli. Para o especialista, ações militares recentes, de ambas as partes envolvidas no conflito, como ataques de drones, mostram que Kiev e Moscou não parecem dispostos a encerrar a disputa num futuro próximo.



Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (6), Pasquarelli avalia que o cessar-fogo proposto pelos russos, com duração de 72 horas, “não tem realmente um valor operacional para parar especificamente uma guerra”. O especialista comenta que a pausa proposta por Putin é “uma forma da Rússia se recolocar no campo de batalha”.



O Kremlin reafirmou a intenção de cessar as hostilidades no leste europeu entre os dias 8 e 10 de maio. A data marca 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial. No dia 9, Vladimir Putin, presidente russo, pretende discursar na Praça Vermelha para militares e líderes globais. Em resposta, Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, disse não garantir a segurança do evento, fala que foi interpretada como ameaça por autoridades russas.