Trump chama Brasil de 'péssimo parceiro comercial' e critica 'execução política' de Bolsonaro Presidente dos Estados Unidos criticou o Brasil como um dos piores parceiros comerciais do mundo Internacional|Do R7, em Brasília 14/08/2025 - 16h13 (Atualizado em 14/08/2025 - 16h22 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Donald Trump criticou o Brasil como um dos piores parceiros comerciais do mundo.

O governo americano impôs uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, segundo Trump, em resposta a práticas comerciais prejudiciais.

Trump condenou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, chamando a decisão de execução política.

Trump também comentou sobre a aproximação de países da América Latina com a China, afirmando não estar preocupado com isso. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Trump criticou relação comercial com o Brasil Daniel Torok/Official White House Photo - 18.7.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez críticas ao Brasil nesta quinta-feira (14), classificando o país como “um dos piores parceiros comerciais do mundo” e condenando a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No início deste mês, entrou em vigor a tarifa de 50% imposta pelo governo americano sobre produtos brasileiros que entram no mercado dos Estados Unidos. Segundo Trump, a medida foi uma reação a práticas comerciais que, na avaliação dele, sempre prejudicaram empresas e produtores americanos.

“O Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial em termos de tarifas. Como vocês sabem, eles cobram tarifas enormes, muito mais do que cobrávamos deles. Não estávamos cobrando nada essencialmente”, comentou Trump.

“Eles também nos trataram muito mal como parceiros comerciais por muitos e muitos anos. Um dos piores países do mundo por isso. Eles cobraram tarifas altíssimas e dificultaram muito qualquer coisa. Então, agora eles estão sendo cobrados com tarifas de 50%. Eles não estão felizes, mas é assim que as coisas são”, acrescentou o presidente americano.

Além das críticas na área econômica, Trump voltou sua atenção à situação política brasileira. No final de julho, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro. O republicano disse conhecer pessoalmente o ex-presidente brasileiro e classificou a decisão da Justiça como uma “execução política”.

“O Brasil tem algumas leis muito ruins em vigor, onde pegaram um presidente, o colocaram na cadeia e estão tentando prendê-lo. Eu conheço o homem e vou te dizer que sou muito bom com as pessoas. Acho que ele é um homem honesto”, opinou Trump.

“Isso é realmente uma execução política que eles estão tentando fazer com o Bolsonaro. Eu acho isso terrível”, concluiu o presidente dos EUA.

As declarações foram dadas durante entrevista à imprensa em resposta a uma pergunta sobre a aproximação de países da América Latina com a China. Trump afirmou não estar preocupado com isso.

“Não estou nem um pouco preocupado. Eles podem fazer o que quiserem. Sabe, nenhum deles está indo muito bem, e o que estamos fazendo em termos de economia… Estamos superando todo mundo, incluindo a China. Estamos indo melhor do que qualquer outro país do mundo agora.”

Leia perguntas e respostas sobre o assunto

Quais críticas Donald Trump fez ao Brasil?

Donald Trump classificou o Brasil como “um dos piores parceiros comerciais do mundo” e criticou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou que o Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial devido às altas tarifas impostas sobre produtos americanos.

Qual foi a medida tomada pelo governo americano em relação aos produtos brasileiros?

No início deste mês, o governo americano impôs uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros que entram no mercado dos Estados Unidos. Trump afirmou que essa medida é uma reação a práticas comerciais que prejudicaram empresas e produtores americanos.

O que Trump disse sobre as tarifas cobradas pelo Brasil?

Trump comentou que o Brasil cobra tarifas muito altas, muito mais do que os Estados Unidos cobravam. Ele destacou que o Brasil tratou os EUA de forma desfavorável como parceiros comerciais ao longo dos anos.

Qual foi a opinião de Trump sobre a situação política de Jair Bolsonaro?

Trump se referiu à prisão domiciliar de Bolsonaro como uma “execução política” e expressou sua preocupação com as leis brasileiras que permitiram essa situação. Ele afirmou conhecer Bolsonaro pessoalmente e o considerou um homem honesto.

Como Trump se posicionou em relação à aproximação de países da América Latina com a China?

Trump declarou que não está preocupado com a aproximação de países da América Latina com a China, afirmando que esses países não estão indo muito bem e que a economia dos Estados Unidos está superando a de todos, incluindo a China.

