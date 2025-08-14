Planalto se prepara para quatro anos de retaliações políticas dos Estados Unidos ‘Projeto de hegemonia da direita nas Américas’ promete isolar o Brasil sob Lula Christina Lemos|Christina LemosOpens in new window 14/08/2025 - 14h46 (Atualizado em 14/08/2025 - 14h46 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Planalto se prepara para retaliações políticas dos EUA durante o mandato de Trump.

Sanções já foram impostas, incluindo a suspensão de vistos para funcionários do Ministério da Saúde.

A Casa Branca busca isolar o Brasil, alinhando-se com países vizinhos, como Argentina e Paraguai.

O agravamento das retaliações é esperado com o julgamento de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula e o PT são vistos como adversários ideológicos diretos dos EUA Ricardo Stuckert/PR - 11.07.2025

São contínuos os sinais de retaliação política da parte da Casa Branca comandada por Donald Trump contra a gestão petista do presidente Lula, e o Planalto já se prepara para a escalada das sanções periódicas enquanto durar o mandato do Republicano nos Estados Unidos.

A tendência identificada tanto pela diplomacia brasileira quanto pelo núcleo duro do governo foi confirmada nesta quarta (13), com a iniciativa de suspensão do visto americano de funcionários graduados do Ministério da Saúde.

Para petistas próximos ao presidente e conselheiros de Lula na área de política externa, trata-se de “um projeto de hegemonia da direita nas Américas” que Trump e auxiliares acabam de pôr em curso, e pretende estabelecer como parte do legado do Republicano.

As sanções adotadas até aqui são consideradas “leves” e a expectativa é de que esta tendência se acentue a depender de fatores como: a resposta do governo petista e do próprio Lula e a reação da comunidade internacional ao padrão inaugurado pela Casa Branca.

Até o momento, França e China foram as principais nações que se colocaram na defesa moderada do Brasil.

O ‘promotor’ Marco Rubio

O principal promotor desta missão é o Secretário de Estado americano, Marco Rubio, homólogo de Mauro Vieira na gestão Trump, com total carta-branca do chefe da Casa Branca. De origem cubana, Rubio tem uma trajetória pessoal de forte repúdio ao regime da ilha e autorização para retaliar agentes públicos e privados que mostrem simpatia, apoio ou complacência com o castrismo.

Lula e o PT se encaixam na regra e são vistos como adversários ideológicos diretos e alvo preferencial do chefe e executor da política externa americana.

O método de retaliações políticas esporádicas e eventualmente crescentes inclui espraiar as sanções para a área comercial, como acaba de acontecer com a imposição de tarifas exorbitantes a produtos brasileiros.

A dosagem das sanções será estabelecida como forma simbólica de insatisfação da Casa Branca com a condução do país e proporcional à resposta do Planalto.

“Eu amo o povo brasileiro”, disse Trump. “As pessoas que governam o Brasil fizeram a coisa errada”, completou. Também cabe à equipe de Rubio anotar as manifestações públicas de Lula e auxiliares frente às sanções americanas.

Para sinalizar à comunidade internacional o “isolamento” do Brasil, o método inclui celebrar a aproximação pragmática com vizinhos regionais e até parceiros históricos do país, como a Argentina e, agora, do Paraguai.

A Casa Rosada, sob o comando de Javier Milei, promoveu um imediato alinhamento a Trump desde a campanha eleitoral do americano e explicita estes laços políticos quase cotidianamente.

Além da Argentina, o Paraguai

Também não por acaso, o próprio Rubio alardeou nesta quinta (15) o acerto com o paraguaio Santiago Peña, com a assinatura do acordo batizado de Terceiro País Seguro, que permite, segundo o secretário de estado de Trump, “que requerentes de asilo nos Estados Unidos busquem seus pedidos de proteção no Paraguai” e “não permitirá mais que o sistema de asilo dos EUA seja utilizado de forma abusiva”.

O liberal paraguaio, portanto, acerta uma parceria com Trump numa de suas principais bandeiras: a do combate à imigração ilegal, em nome de criar “um hemisfério mais seguro” — o tipo de gesto particularmente apreciado pelo Republicano.

Qualquer atitude semelhante está fora de cogitação por parte do governo Lula. Se por um lado, o petista descarta retaliações comerciais ou diplomáticas, também vê na atitude do americano a possibilidade de emular o patriotismo entre os brasileiros sob o argumento da defesa da soberania nacional. E, assim, ampliar sua popularidade, com vistas à reeleição.

Dentro de poucas semanas, o quadro de retaliações deve se agravar, com a proximidade do julgamento de Jair Bolsonaro, pelo Supremo. A resposta da Casa Branca é esperada contra integrantes da Corte que votarem pela condenação do ex-presidente, com a provável inclusão destes magistrados nas restrições previstas pela Lei Magnitsky.

